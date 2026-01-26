Лугенц Дорт запрыгнул на плечо Сандро Мамукелашвили
Дорт оказался на плече соперника.
В матче между «Оклахомой» и «Торонто» произошел забавный момент, когда форвард «Тандер» Лугенц Дорт запрыгнул на плечо центрового «Рэпторс» Сандро Мамукелашвили и провел там несколько секунд.
Встреча команд закончилась победой «Торонто» – 103:101. На счету Дорта 19 очков и 8 подборов, у Мамукелашвили – 10 очков и 5 подборов.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
После игры Дорт запрыгнул на спину Тони Бразерсу и тот понес его домой
Как говорится, вкрутил … в ухо)))
Хорошо, что Сандро прыгнуть не успел
