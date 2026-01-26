Лугенц Дорт запрыгнул на плечо Сандро Мамукелашвили

Дорт оказался на плече соперника.

В матче между «Оклахомой» и «Торонто» произошел забавный момент, когда форвард «Тандер» Лугенц Дорт запрыгнул на плечо центрового «Рэпторс» Сандро Мамукелашвили и провел там несколько секунд.

Встреча команд закончилась победой «Торонто » – 103:101. На счету Дорта 19 очков и 8 подборов, у Мамукелашвили – 10 очков и 5 подборов.