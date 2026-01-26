«Оклахома» проиграла два домашних матча подряд впервые с 2023 года

В игре «Тандер» наметился спад.

Сегодня «Оклахома» проиграла «Торонто » в близкой концовке (101:103), главным героем которой стал форвард «Рэпторс» Скотти Барнс.

Позавчера «Тандер» уступили «Пэйсерс» в матче соперников по финалу НБА прошлого сезона (114:117).

Таким образом, действующие чемпионы проиграли два домашних матча подряд. В последний раз это с ними происходило в ноябре 2023 года.

«Оклахома» остается лидером Западной конференции с результатом 37-10.