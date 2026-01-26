19

«Оклахома» проиграла два домашних матча подряд впервые с 2023 года

В игре «Тандер» наметился спад.

Сегодня «Оклахома» проиграла «Торонто» в близкой концовке (101:103), главным героем которой стал форвард «Рэпторс» Скотти Барнс.

Позавчера «Тандер» уступили «Пэйсерс» в матче соперников по финалу НБА прошлого сезона (114:117).

Таким образом, действующие чемпионы проиграли два домашних матча подряд. В последний раз это с ними происходило в ноябре 2023 года.

«Оклахома» остается лидером Западной конференции с результатом 37-10.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница статистика Киртики Утаякумар в соцсети X
logoОклахома-Сити
logoИндиана
logoНБА
logoТоронто
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
они не могут даже обыграть рэпторс 2026 года, как бы они тогда обыграли бы рэпторс 2019????
Ответ AEZAKMI228
они не могут даже обыграть рэпторс 2026 года, как бы они тогда обыграли бы рэпторс 2019????
Комментарий скрыт
Ответ AEZAKMI228
они не могут даже обыграть рэпторс 2026 года, как бы они тогда обыграли бы рэпторс 2019????
Матчи регулярки ни разу не показатель
Хороший игрок Скотти Барнс... Меняем на кумингу🤣😂🤣😂🤣😂
Два ключевых защитника травмированы, Хартенштайн и Карузо, без них оборона уже не выглядит столь грозно.
Ответ Sm0k1n
Два ключевых защитника травмированы, Хартенштайн и Карузо, без них оборона уже не выглядит столь грозно.
Ключевые судьи тоже, видимо, травмированы))
Ответ rembrandao
Ключевые судьи тоже, видимо, травмированы))
Без них оборона не выглядит столь грозно))
кто перед началом регулярки этого сезона предвидел, что после 44 матчей у Детройта будет на 1 поражение больше чем у ОКС?
Если бы половина команд на старте не приезжали просто отбыть номер и получить баранку, поражений было бы в два раза больше. Вчерашние аутсайдеры все поражения и нанесли практически)
Ответ Tim Timson
Если бы половина команд на старте не приезжали просто отбыть номер и получить баранку, поражений было бы в два раза больше. Вчерашние аутсайдеры все поражения и нанесли практически)
У Оклы не играли Джей Даб, АйХарт, Карузо, Аджай, а такой человек, как Диенг провел 20 минут на площадке. Если бы у любой команды выпало половина стартеров и ключевые игроки скамейки - у нее было бы в 2 раза больше поражений
Ответ cloudier
У Оклы не играли Джей Даб, АйХарт, Карузо, Аджай, а такой человек, как Диенг провел 20 минут на площадке. Если бы у любой команды выпало половина стартеров и ключевые игроки скамейки - у нее было бы в 2 раза больше поражений
Сочувствую кадровым потерям, но разгромы от Шпор, Шарлотт, поражение от Портленда к этому отношения мало имеют. О судействе написали ребята выше. Если Оклу начинают судить как соперника или не дай бог поджимать, то наружу много проблем вылезает)
Перегорела Окла после старта, и после всех ожиданий. Ну зато теперь уже ничего не давит, можно спокойно докатывать регулярку, готовясь к плей-офф
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Перегорела Окла после старта, и после всех ожиданий. Ну зато теперь уже ничего не давит, можно спокойно докатывать регулярку, готовясь к плей-офф
Скорее на свой уровень вернулась после чемпионского куража начала сезона.
Не в игре Тандер наметился спад, а вполне ожидаемый результат когда отсутствует большая часть основных игроков - Хартенштайн, ДжейДаб, Карузо, Митчелл. Сегодня ещё и Уоллес вылетел
Два сезона назад без Хартенштайна все видели что делал с Оклахомой в ПО Даллас.
Близкие два поражения, двигаемся дальше. Карлсон против Индианы вышел не очень хорошо - сегодня минут не получил. Будет возможность дальше проявить себя игрокам скамейки
Ответ ГРУПА ЗИСК
Не в игре Тандер наметился спад, а вполне ожидаемый результат когда отсутствует большая часть основных игроков - Хартенштайн, ДжейДаб, Карузо, Митчелл. Сегодня ещё и Уоллес вылетел Два сезона назад без Хартенштайна все видели что делал с Оклахомой в ПО Даллас. Близкие два поражения, двигаемся дальше. Карлсон против Индианы вышел не очень хорошо - сегодня минут не получил. Будет возможность дальше проявить себя игрокам скамейки
Ждём Лахина)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лугенц Дорт запрыгнул на плечо Сандро Мамукелашвили
26 января, 07:58Видео
Ключевой блок-шот Скотти Барнса на Чете Холмгрене помог «Торонто» победить «Оклахому»
26 января, 04:43Видео
47 очков Шэя Гилджес-Александера не хватило для победы «Оклахомы» над «Индианой»
24 января, 05:32Видео
Главные новости
Евролига. «Монако» уступил «Виртусу», «Црвена Звезда» обыграла «Дубай» и другие результаты
вчера, 22:05
НБА. «Денвер» встретится с «Клипперс», Йокич должен вернуться на площадку, «Голден Стэйт» примет «Детройт» и другие матчи
вчера, 21:56
Егор Дёмин о любимой музыке: «Sade, Наташа Бедингфилд, Лорин Хилл и Quail P»
вчера, 20:52
Стивен Эй Смит: «Оклахома» сейчас средняя команда. Они собираются унести свои активы с собой в могилу?»
вчера, 20:30
Лотерея драфта-2026 НБА пройдет в Чикаго 10 мая
вчера, 19:58Фото
Никола Йокич планирует выйти на площадку в матче против «Клипперс»
вчера, 19:20
Тим Макмэн: «В лиге много разговоров о том, что Паоло Банкеро и Джамал Мозли не могут найти общий язык»
вчера, 18:59
«Филадельфия» не станет включать Ви Джей Эджкомба в какие-либо сделки, включая обмен Янниса Адетокумбо
вчера, 18:35
Юки Кавамура прошел лечение после обнаружения тромба в правой ноге
вчера, 18:24
«Не знаю, когда он вернется». Джош Гидди снова выбыл из строя из-за травмы бедра
вчера, 18:15
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» уступил «Лиможу»
вчера, 21:42
Джексон Хэйс завершает процедуру подачи документов на словенское гражданство
вчера, 19:40
Саша Везенков был отстранен на 1 матч в чемпионате Греции из-за неспортивного поведения
вчера, 19:18
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» проиграл «Бешикташу»
вчера, 18:42
«Научу географии. Опасно ехать в Пермь, двадцатку получите». Сергей Кущенко рассказал о приходе в баскетбол, «Урал-Грейте» и других этапах карьеры
вчера, 17:18Видео
Франк Ниликина выведен из состава «Олимпиакоса» в чемпионате Греции, будущее защитника в клубе под вопросом
вчера, 13:45
Деррик Уайт: «Летом на мой день рождения Маззулла позвонил, сказал: «Все думают, что мы будем отстоем. Мне это нравится», – и бросил трубку»
вчера, 12:25
Андрей Кириленко: «Если взять 15-летних игроков и провести чемпионат мира, то мы будем играть на равных с ведущими школами»
вчера, 12:00
«Диллон-Злодей». «Финикс» раздал 5000 болельщиков футболки с Бруксом
вчера, 11:03Фото
«Милан» вывел Лоренцо Брауна из состава
вчера, 09:50