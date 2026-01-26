«Оклахома» проиграла два домашних матча подряд впервые с 2023 года
В игре «Тандер» наметился спад.
Сегодня «Оклахома» проиграла «Торонто» в близкой концовке (101:103), главным героем которой стал форвард «Рэпторс» Скотти Барнс.
Позавчера «Тандер» уступили «Пэйсерс» в матче соперников по финалу НБА прошлого сезона (114:117).
Таким образом, действующие чемпионы проиграли два домашних матча подряд. В последний раз это с ними происходило в ноябре 2023 года.
«Оклахома» остается лидером Западной конференции с результатом 37-10.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Два сезона назад без Хартенштайна все видели что делал с Оклахомой в ПО Даллас.
Близкие два поражения, двигаемся дальше. Карлсон против Индианы вышел не очень хорошо - сегодня минут не получил. Будет возможность дальше проявить себя игрокам скамейки