Фото
6

«Ликвидируйте ICE». Брианна Стюарт вышла с протестом против стрельбы в Миннеаполисе

Стюарт выразила свою позицию по поводу стрельбы в Миннеаполисе.

Соучредитель лиги Unrivaled и двукратная MVP женской НБА Брианна Стюарт подняла плакат с надписью «Ликвидируйте ICE» во время представления игроков на матче Unrivaled в воскресенье. Это произошло через день после того, как федеральные иммиграционные офицеры убили в Миннеаполисе уже второго человека за этот месяц.

«Вчера весь день меня просто воротило от всего, что я видела в соцсетях и в новостях», – сказала Стюарт, объясняя свое решение сделать заявление, добавив, что «все здесь [в Unrivaled] так или иначе чувствуют то же самое».

«Сейчас нами движет ненависть, а не любовь, поэтому я хотела донести простой посыл – «Ликвидируйте ICE». Это означает проведение политики, направленной на поддержку семей и сообществ, а не на разжигание страха и насилия», – подчеркнула Стюарт.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
происшествия
Политика
logoБрианна Стюарт
logoженская НБА
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я, конечно, дико не люблю левоту в США, но ICE уж слишком разбушевались. Уродская структура, которая уж слишком много власти имеет. Ей бы побольше бюрократии
Ответ Даши Жапов
Я, конечно, дико не люблю левоту в США, но ICE уж слишком разбушевались. Уродская структура, которая уж слишком много власти имеет. Ей бы побольше бюрократии
Комментарий скрыт
Ответ dn8zmw5c
Комментарий скрыт
Обама депортировал больше, чем Трамп и без всего этого треша. Гос структуры, по моему, не должны действовать как какие-то бандиты. Даже если у них изначально правильная миссия.
Ну и я как-то сомневаюсь, что 50 миллионов нелегалов въехало при Байдене.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стив Керр: «Медиа сеют раздор среди нас ради прибыли. Сейчас смутное время для того, чтобы жить, чтобы быть американцем»
26 января, 06:29
Тайриз Халибертон о новом происшествии в Миннеаполисе: «Алекс Претти был убит»
25 января, 07:57
Домашний матч «Миннесоты» против «Уорриорз» в НБА перенесен из-за застреленного федеральным агентом мужчины
24 января, 20:10
Главные новости
Евролига. «Монако» уступил «Виртусу», «Црвена Звезда» обыграла «Дубай» и другие результаты
вчера, 22:05
НБА. «Денвер» встретится с «Клипперс», Йокич должен вернуться на площадку, «Голден Стэйт» примет «Детройт» и другие матчи
вчера, 21:56
Егор Дёмин о любимой музыке: «Sade, Наташа Бедингфилд, Лорин Хилл и Quail P»
вчера, 20:52
Стивен Эй Смит: «Оклахома» сейчас средняя команда. Они собираются унести свои активы с собой в могилу?»
вчера, 20:30
Лотерея драфта-2026 НБА пройдет в Чикаго 10 мая
вчера, 19:58Фото
Никола Йокич планирует выйти на площадку в матче против «Клипперс»
вчера, 19:20
Тим Макмэн: «В лиге много разговоров о том, что Паоло Банкеро и Джамал Мозли не могут найти общий язык»
вчера, 18:59
«Филадельфия» не станет включать Ви Джей Эджкомба в какие-либо сделки, включая обмен Янниса Адетокумбо
вчера, 18:35
Юки Кавамура прошел лечение после обнаружения тромба в правой ноге
вчера, 18:24
«Не знаю, когда он вернется». Джош Гидди снова выбыл из строя из-за травмы бедра
вчера, 18:15
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» уступил «Лиможу»
вчера, 21:42
Джексон Хэйс завершает процедуру подачи документов на словенское гражданство
вчера, 19:40
Саша Везенков был отстранен на 1 матч в чемпионате Греции из-за неспортивного поведения
вчера, 19:18
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» проиграл «Бешикташу»
вчера, 18:42
«Научу географии. Опасно ехать в Пермь, двадцатку получите». Сергей Кущенко рассказал о приходе в баскетбол, «Урал-Грейте» и других этапах карьеры
вчера, 17:18Видео
Франк Ниликина выведен из состава «Олимпиакоса» в чемпионате Греции, будущее защитника в клубе под вопросом
вчера, 13:45
Деррик Уайт: «Летом на мой день рождения Маззулла позвонил, сказал: «Все думают, что мы будем отстоем. Мне это нравится», – и бросил трубку»
вчера, 12:25
Андрей Кириленко: «Если взять 15-летних игроков и провести чемпионат мира, то мы будем играть на равных с ведущими школами»
вчера, 12:00
«Диллон-Злодей». «Финикс» раздал 5000 болельщиков футболки с Бруксом
вчера, 11:03Фото
«Милан» вывел Лоренцо Брауна из состава
вчера, 09:50