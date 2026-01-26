«Ликвидируйте ICE». Брианна Стюарт вышла с протестом против стрельбы в Миннеаполисе

Стюарт выразила свою позицию по поводу стрельбы в Миннеаполисе.

Соучредитель лиги Unrivaled и двукратная MVP женской НБА Брианна Стюарт подняла плакат с надписью «Ликвидируйте ICE» во время представления игроков на матче Unrivaled в воскресенье. Это произошло через день после того, как федеральные иммиграционные офицеры убили в Миннеаполисе уже второго человека за этот месяц.

«Вчера весь день меня просто воротило от всего, что я видела в соцсетях и в новостях», – сказала Стюарт, объясняя свое решение сделать заявление, добавив, что «все здесь [в Unrivaled] так или иначе чувствуют то же самое».

«Сейчас нами движет ненависть, а не любовь, поэтому я хотела донести простой посыл – «Ликвидируйте ICE». Это означает проведение политики, направленной на поддержку семей и сообществ, а не на разжигание страха и насилия», – подчеркнула Стюарт.