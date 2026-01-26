Видео
Зайон Уильямсон (24+10) помог «Новому Орлеану» обыграть «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы

«Пеликанс» победили «Сперс» благодаря 24 очкам Уильямсона.

Звезда «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон набрал 24 очка в игре против «Сан-Антонио». За 33 минуты на паркете 25-летний форвард реализовал 10 из 18 бросков с игры и 4 из 5 штрафных. Также на его счету 10 подборов и 4 передачи.

Форвард «Пеликанс» Саддик Бей отметился точно такой же статистикой, как и Уильямсон (24 очка, 10 подборов, 4 передачи).

По ходу третьей четверти преимущество «Нового Орлеана» достигло 19 очков, что вынудило главного «Сперс» Митча Джонсона убрать основу с площадки.

Смена состава сработала и за 4,5 минуты до конца «Сперс» вышли вперед на 4 очка. Однако затем «Пеликанс» снова захватили контроль над игрой и довели матч до победы – 104:95.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
logoНовый Орлеан
logoСаддик Бей
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoЗайон Уильямсон
logoСан-Антонио
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
