Егор Дёмин (12+2+5) стал вторым лучшим бомбардиром «Бруклина» в проигранном матче против «Клипперс»
12 очков Дёмина не спасли «Нетс» от проигрыша «Клипперс».
Новичок «Бруклина» Егор Дёмин набрал 12 очков в матче с «Клипперс», став вторым по результативности игроком «Нетс» (лучшим стал Дэнни Вольф с 14 очками).
За 29 минут на паркете россиянин реализовал 3 из 11 бросков с игры, 3 из 10 трехочковых и 3 из 3 штрафных. Также на его счету 2 подбора, 5 передач и 1 перехват.
«Бруклин» разгромно уступил «Клипперс» (89:126), проиграв пятый матч подряд.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Hoops Showtime в соцсети X
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости
В целом, наверное, правильно что ему сейчас дают много бросать трех - и для его уверенности полезно, и в команде его процент лучший (кому как не ему давать больше попыток).
Подтянет другие компоненты игры, будет расширять диапазон.
А так-то рост и длинные руки и при трехах помогают...