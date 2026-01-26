Егор Дёмин (12+2+5) стал вторым лучшим бомбардиром «Бруклина» в проигранном матче против «Клипперс»

12 очков Дёмина не спасли «Нетс» от проигрыша «Клипперс».

Новичок «Бруклина » Егор Дёмин набрал 12 очков в матче с «Клипперс», став вторым по результативности игроком «Нетс» (лучшим стал Дэнни Вольф с 14 очками).

За 29 минут на паркете россиянин реализовал 3 из 11 бросков с игры, 3 из 10 трехочковых и 3 из 3 штрафных. Также на его счету 2 подбора, 5 передач и 1 перехват.

«Бруклин» разгромно уступил «Клипперс » (89:126), проиграв пятый матч подряд.