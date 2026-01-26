  • Спортс
Егор Дёмин (12+2+5) стал вторым лучшим бомбардиром «Бруклина» в проигранном матче против «Клипперс»

12 очков Дёмина не спасли «Нетс» от проигрыша «Клипперс».

Новичок «Бруклина» Егор Дёмин набрал 12 очков в матче с «Клипперс», став вторым по результативности игроком «Нетс» (лучшим стал Дэнни Вольф с 14 очками).

За 29 минут на паркете россиянин реализовал 3 из 11 бросков с игры, 3 из 10 трехочковых и 3 из 3 штрафных. Также на его счету 2 подбора, 5 передач и 1 перехват.

«Бруклин» разгромно уступил «Клипперс» (89:126), проиграв пятый матч подряд.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Hoops Showtime в соцсети X
Уникальный игрок, в среднем выше оппонентов по позиции на 10 см и пуляет одни орехи, 10 попыток из 11 с игры это трехи.
Ответ Т Le
Уникальный игрок, в среднем выше оппонентов по позиции на 10 см и пуляет одни орехи, 10 попыток из 11 с игры это трехи.
Отсутствие первого шага и физической мощи сказывается. Второе наверстает, первое частично тоже можно улучшить. Легковесы под кольцом хороший процент не показывают без скорости
Ответ Т Le
Уникальный игрок, в среднем выше оппонентов по позиции на 10 см и пуляет одни орехи, 10 попыток из 11 с игры это трехи.
Демин при 40% из-за дуги должен в проходах попадать 60%, чтобы давать ту же эффективность.
В целом, наверное, правильно что ему сейчас дают много бросать трех - и для его уверенности полезно, и в команде его процент лучший (кому как не ему давать больше попыток).
Подтянет другие компоненты игры, будет расширять диапазон.
А так-то рост и длинные руки и при трехах помогают...
То что Бруклин сливает сезон для Демина плюс, пусть набивает кулак, крепнет и набирается уверенности
В середине 2й четверти команда летит -37 и пропускает 60(!!!) очков. Нет слов просто
Вот хз, многому ли там можно научиться, когда уже во второй минус сорок летят.
Ладно у Егора игра не лучшая, но то, что в команде лидеры по результативности - два новичка с 14 и 12 очками - это впечатляет. Я-то думал хуже Нэша в роли тренера Брюквина ничего не придумать - ан нет, можно дно рыть глубже.
