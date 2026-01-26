Рон Холланд толкнул Кеона Эллиса на пол и заработал удаление

Судьи удалили Холланда из игры за толчок Эллиса.

В одном из эпизодов матча против «Сакраменто » форвард «Детройта » Рон Холланд зацепился с защитником «Кингс» Кеоном Эллисом, после чего оттолкнул его, отправив соперника на пол.

После просмотра повтора арбитры приняли решение удалить Холланда из игры.

За 21 минуту на паркете форвард успел набрать 11 очков, 4 подбора и 2 передачи. «Пистонс» разгромили «Кингс» – 139:116.