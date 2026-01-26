  • Спортс
  • Стив Керр: «Медиа сеют раздор среди нас ради прибыли. Сейчас смутное время для того, чтобы жить, чтобы быть американцем»
9

Стив Керр: «Медиа сеют раздор среди нас ради прибыли. Сейчас смутное время для того, чтобы жить, чтобы быть американцем»

Керр высказался о текущей ситуации в США.

Главный тренер «Голден Стэйт» выразил свое мнение о состоянии американского общества на фоне убийства Алекса Претти федеральным агентом, которое вызвало беспорядки в Миннеаполисе и перенос матча между «Вулвс» и «Уорриорс».

«Меня, как американца, беспокоит вот что: мы не идеальны. Мы никогда и не были идеальными. Но, по-моему, наши ценности долгое время были правильными. И мне кажется, что, независимо от ваших политических взглядов, сейчас как никогда важно помнить о ценностях, заложенных в Конституции, о ценностях гражданства, о важности заботы друг о друге. Именно из-за той волны экстремизма, которую мы ощущаем со всех сторон. Люди так озлоблены.

Медиа сеют раздор среди нас ради прибыли с помощью дезинформации. Ее сейчас столько, что всем нам стало очень трудно отделить правду от лжи. В такие времена нужно держаться за свои ценности, помнить, кто ты есть и кем хочешь быть – как личность и как страна. Это, на мой взгляд, главное.

Мы сейчас готовы перегрызть друг другу глотки. И нельзя просто сказать: «Я прав, а он нет». Не в сегодняшней атмосфере, когда на нас обрушивается бесконечный поток новостей. «Новостей» в кавычках. Сложно понять, что реально, а что нет. Что правда, а что ложь. Люди смотрят на одно и то же видео и спорят: «Смотри, что тут произошло! — Нет, совсем другое!». Сейчас смутное время для того, чтобы жить, чтобы быть американцем Поэтому я бы призвал всех вспомнить, за что стоит наша Конституция, каковы наши настоящие ценности и что они значат для того, как мы должны относиться друг к другу, к нашим согражданам», – сказал Керр.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Энтони Слейтера в соцсети X
logoГолден Стэйт
Политика
logoНБА
logoСтив Керр
происшествия
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если простые люди молчат, не лезут в политику и не высказываются, то потом рискуют обнаружить что власть не меняется больше 20 лет, а лезть и высказываться запрещено и карается вплоть до тюрьмы.
Ответ
Если простые люди молчат, не лезут в политику и не высказываются, то потом рискуют обнаружить что власть не меняется больше 20 лет, а лезть и высказываться запрещено и карается вплоть до тюрьмы.
А основной массе это по кайфу, вот что страшно
Если даже в одном и том же видео люди видят разное, то довольно легко представить, насколько могут различаться интерпретации конституции и "настоящих" ценностей. Стив мог бы всё-таки конкретнее высказаться.
Ответ
Если даже в одном и том же видео люди видят разное, то довольно легко представить, насколько могут различаться интерпретации конституции и "настоящих" ценностей. Стив мог бы всё-таки конкретнее высказаться.
Что он тебе еще скажет, кроме как при демократишках такого не было
Ответ
Что он тебе еще скажет, кроме как при демократишках такого не было
Так бы и сказал тогда. А здесь как-то всё очень витиевато у него получилось.
Вот кто кто, а вот Стиви, может что то высказать о наболевшем своей страны…
Возможно 🤔, в будущем станет каким нибудь мэром.
