Стефен Карри поднялся в топ-20 лучших бомбардиров в истории НБА, сравнявшись с Полом Пирсом

Карри продвинулся вверх по списку лучших бомбардиров НБА.

Суперзвезда «Голден Стэйт » Стефен Карри набрал 26 очков в победном матче против «Миннесоты» (111:85).

Это выступление позволило защитнику сравняться с Полом Пирсом по количеству набранных очков за карьеру (26397), разделив с ним 19-е и 20-е места.

В текущем сезоне 37-летний Карри набирает в среднем 27,3 очка (лучший показатель за последние три сезона) при 46,8% с игры и 39% с трехочковой дистанции.