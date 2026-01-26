Стефен Карри поднялся в топ-20 лучших бомбардиров в истории НБА, сравнявшись с Полом Пирсом
Карри продвинулся вверх по списку лучших бомбардиров НБА.
Суперзвезда «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 26 очков в победном матче против «Миннесоты» (111:85).
Это выступление позволило защитнику сравняться с Полом Пирсом по количеству набранных очков за карьеру (26397), разделив с ним 19-е и 20-е места.
В текущем сезоне 37-летний Карри набирает в среднем 27,3 очка (лучший показатель за последние три сезона) при 46,8% с игры и 39% с трехочковой дистанции.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Уверен, что войти в десятку лучших с учетом, что Харден по-прежнему в деле, Стефу вполне по силам!
10 Шакил, до него 2к очков, в конце следующего, если все будет ок, должен догнать. Но есть еще Вестбрук впереди, он если не закончит, сложновато будет догнать. А до Уилта слишком далеко, до него может даже Борода не дотянется.
Если ещё два года отыграет без травм и не будет пропускать много игр., то реально.
Самое поразительное в этом списке - Демар Дерозан. Тихой сапой с черного хода залез))) Если заранее не знать - никто бы не угадал кто на 22м месте (зная всех кто выше).
У шефа другие задачи..
Я одного не понимаю, как один из лучших снайперов лиги в 37 лет не поднялся ещё выше. У дюранта уже 31к.
Травмы, много матчей пропустил в молодые годы.
