Виктор Вембаньяма со второй попытки смог забить через Дерика Куина, оказавшись на полу после первой

Вембаньяма забил сложный бросок через Куина.

Центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма стал автором эффектного момента в игре против «Нового Орлеана», забив необычный лэй-ап через центрового-новичка Дерика Куина.

По итогам встречи «Сперс» уступили «Пеликанс» (95:104), на счету Вембаньямы 16 очков (6 из 16 с игры) и 16 подборов.