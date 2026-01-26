Виктор Вембаньяма со второй попытки смог забить через Дерика Куина, оказавшись на полу после первой
Вембаньяма забил сложный бросок через Куина.
Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма стал автором эффектного момента в игре против «Нового Орлеана», забив необычный лэй-ап через центрового-новичка Дерика Куина.
По итогам встречи «Сперс» уступили «Пеликанс» (95:104), на счету Вембаньямы 16 очков (6 из 16 с игры) и 16 подборов.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Кузнечик е мое)
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости