«Игроки НБА не могут молчать». Профсоюз выступил с заявлением касательно убийств в Миннеаполисе

Профсоюз игроков НБА выпустил заявление о происшествиях в Миннесоте.

В субботу в Миннеаполисе сотрудники федеральной иммиграционной службы США (ICE) застрелили мужчину , по информации властей, вооруженного пистолетом.

Позднее убитый был опознан как 37-летний Алекс Претти, дипломированный медбрат, работавший в отделении интенсивной терапии.

Претти стал уже второй жертвой столкновений с ICE – в начале января 37-летняя Рене Гуд была застрелена в своей машине после стычки с федеральными агентами.

Профсоюз игроков НБА выступил с официальным заявлением по поводу этих событий.

«После известий об очередной стрельбе со смертельным исходом в Миннеаполисе, городе, который находится на передовой борьбы с несправедливостью, игроки НБА не могут молчать.

Как никогда ранее, мы должны защищать право на свободу и выражать солидарность с жителями Миннесоты, которые выходят на улицы и рискуют жизнями, требуя справедливости.

Братство игроков НБА, как и сами Соединенные Штаты, – это сообщество, обогащенное его гражданами со всего мира, и мы отказываемся молчать, когда риторика разобщенности угрожает гражданским свободам, которые призваны защищать нас всех.

Профсоюз игроков НБА и его члены выражают наши глубочайшие соболезнования семьям Алекса Претти и Рене Гуд, и в это же время наши мысли сосредоточены на безопасности и благополучии всех членов нашего сообщества», – говорится в заявлении.