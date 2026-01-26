  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Игроки НБА не могут молчать». Профсоюз выступил с заявлением касательно убийств в Миннеаполисе
16

«Игроки НБА не могут молчать». Профсоюз выступил с заявлением касательно убийств в Миннеаполисе

Профсоюз игроков НБА выпустил заявление о происшествиях в Миннесоте.

В субботу в Миннеаполисе сотрудники федеральной иммиграционной службы США (ICE) застрелили мужчину, по информации властей, вооруженного пистолетом.

Позднее убитый был опознан как 37-летний Алекс Претти, дипломированный медбрат, работавший в отделении интенсивной терапии.

Претти стал уже второй жертвой столкновений с ICE – в начале января 37-летняя Рене Гуд была застрелена в своей машине после стычки с федеральными агентами.

Профсоюз игроков НБА выступил с официальным заявлением по поводу этих событий.

«После известий об очередной стрельбе со смертельным исходом в Миннеаполисе, городе, который находится на передовой борьбы с несправедливостью, игроки НБА не могут молчать.

Как никогда ранее, мы должны защищать право на свободу и выражать солидарность с жителями Миннесоты, которые выходят на улицы и рискуют жизнями, требуя справедливости.

Братство игроков НБА, как и сами Соединенные Штаты, – это сообщество, обогащенное его гражданами со всего мира, и мы отказываемся молчать, когда риторика разобщенности угрожает гражданским свободам, которые призваны защищать нас всех.

Профсоюз игроков НБА и его члены выражают наши глубочайшие соболезнования семьям Алекса Претти и Рене Гуд, и в это же время наши мысли сосредоточены на безопасности и благополучии всех членов нашего сообщества», – говорится в заявлении.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница журналиста Марка Спирса в соцсети X
происшествия
Политика
logoНБА
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У нас как всегда защищают опричников)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тайриз Халибертон о новом происшествии в Миннеаполисе: «Алекс Претти был убит»
25 января, 07:57
Домашний матч «Миннесоты» против «Уорриорз» в НБА перенесен из-за застреленного федеральным агентом мужчины
24 января, 20:10
«Миннесота» почтила минутой молчания память 37-летней женщины, которую застрелил сотрудник службы иммиграции
9 января, 04:25
Главные новости
Евролига. «Монако» уступил «Виртусу», «Црвена Звезда» обыграла «Дубай» и другие результаты
вчера, 22:05
НБА. «Денвер» встретится с «Клипперс», Йокич должен вернуться на площадку, «Голден Стэйт» примет «Детройт» и другие матчи
вчера, 21:56
Егор Дёмин о любимой музыке: «Sade, Наташа Бедингфилд, Лорин Хилл и Quail P»
вчера, 20:52
Стивен Эй Смит: «Оклахома» сейчас средняя команда. Они собираются унести свои активы с собой в могилу?»
вчера, 20:30
Лотерея драфта-2026 НБА пройдет в Чикаго 10 мая
вчера, 19:58Фото
Никола Йокич планирует выйти на площадку в матче против «Клипперс»
вчера, 19:20
Тим Макмэн: «В лиге много разговоров о том, что Паоло Банкеро и Джамал Мозли не могут найти общий язык»
вчера, 18:59
«Филадельфия» не станет включать Ви Джей Эджкомба в какие-либо сделки, включая обмен Янниса Адетокумбо
вчера, 18:35
Юки Кавамура прошел лечение после обнаружения тромба в правой ноге
вчера, 18:24
«Не знаю, когда он вернется». Джош Гидди снова выбыл из строя из-за травмы бедра
вчера, 18:15
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» уступил «Лиможу»
вчера, 21:42
Джексон Хэйс завершает процедуру подачи документов на словенское гражданство
вчера, 19:40
Саша Везенков был отстранен на 1 матч в чемпионате Греции из-за неспортивного поведения
вчера, 19:18
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» проиграл «Бешикташу»
вчера, 18:42
«Научу географии. Опасно ехать в Пермь, двадцатку получите». Сергей Кущенко рассказал о приходе в баскетбол, «Урал-Грейте» и других этапах карьеры
вчера, 17:18Видео
Франк Ниликина выведен из состава «Олимпиакоса» в чемпионате Греции, будущее защитника в клубе под вопросом
вчера, 13:45
Деррик Уайт: «Летом на мой день рождения Маззулла позвонил, сказал: «Все думают, что мы будем отстоем. Мне это нравится», – и бросил трубку»
вчера, 12:25
Андрей Кириленко: «Если взять 15-летних игроков и провести чемпионат мира, то мы будем играть на равных с ведущими школами»
вчера, 12:00
«Диллон-Злодей». «Финикс» раздал 5000 болельщиков футболки с Бруксом
вчера, 11:03Фото
«Милан» вывел Лоренцо Брауна из состава
вчера, 09:50