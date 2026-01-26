Егор Дёмин сфолил на Джеймсе Хардене, повалив его на паркет, и получил толчок от Джона Коллинза
Дёмин оказался в центре перепалки.
В одном из эпизодов матча против «Клипперс» новичок «Бруклина» Егор Дёмин остановил проход звезды «парусников» Джеймса Хардена с помощью нарушения правил, в результате чего Харден оказался на полу.
Дёмин хотел помочь Хардену подняться, но в этот момент получил толчок от форварда «Клипперс» Джона Коллинза. Защитник «Нетс» Терэнс Мэнн вступился за россиянина и оттолкнул Коллинза в ответ.
После просмотра повтора судьи выписали технические замечания Мэнну и Коллинзу, Дёмин получил обычный фол.
По итогам встречи россиянин стал вторым по результативности в своей команде, набрав 12 очков (3 из 11 с игры, 3 из 10 из-за дуги), а также 2 подбора и 5 передач.
«Бруклин» разгромно проиграл матч – 89:126.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Из ветеранов нормально относится к новичкам только Мэнн, он и пас может отдать и поддержать как в этом моменте. Понятно Егор зря фолил, надо было играть по моменту.
Портер токсик вообще не смотрит никуда кроме Клэкстона, либо он не умеет этого делать, либо не хочет. В целом возможны оба варианта.
Егор играет вяловато (возможно какие-то внутренние проблемы), но после этого момента с Харденом подзавелся и всё что можно забил. Но очки совпали с тем, что ему отдали руководить нападением. Пока что прогресса у Егора нет и его не будет пока ему не отдадут мяч.
Хз, что хочет бруклин, но Портер точно на выход пока ценность какая-то есть.
Егор может играть агрессивно, может руководить нападением, может попадать, но с Портером на площадке и без мяча ему это сделать невозможно.
Он на площадке каждую атаку с мячом начинает
Ну посмотрим игры без Портера
С Чикаго Портер не играл у Демина 11 очков 6 попыток трех
С Мемфисом Портер не играл у Демина 7 очков и 4 попытки трех,хотя игрой ранее с Портером против ЛАК 19 очков и 10 попыток трех
С Вашингтоном Портер не играл у Демина 10 очков 5 попыток трех
С Ютой Портер не играл у Демина 3 очка и 4 попытки трех это ему Портер мешал?
Без Портера у Бруклина 0 побед,с Портером на площадке Демину гораздо легче играть и + иногда ужасные передачи Демина Портер превращает в асисты попадая трехи через руки с хорошим %
Забавный момент, в целом Егор молодец, не боги горшки обжигают