Егор Дёмин сфолил на Джеймсе Хардене, повалив его на паркет, и получил толчок от Джона Коллинза

Дёмин оказался в центре перепалки.

В одном из эпизодов матча против «Клипперс» новичок «Бруклина» Егор Дёмин остановил проход звезды «парусников» Джеймса Хардена с помощью нарушения правил, в результате чего Харден оказался на полу.

Дёмин хотел помочь Хардену подняться, но в этот момент получил толчок от форварда «Клипперс» Джона Коллинза. Защитник «Нетс» Терэнс Мэнн вступился за россиянина и оттолкнул Коллинза в ответ.

После просмотра повтора судьи выписали технические замечания Мэнну и Коллинзу, Дёмин получил обычный фол.

По итогам встречи россиянин стал вторым по результативности в своей команде, набрав 12 очков (3 из 11 с игры, 3 из 10 из-за дуги), а также 2 подбора и 5 передач.

«Бруклин» разгромно проиграл матч – 89:126.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Эрика Слейтера в соцсети X
Ощущение, что у Бруклина проблема в раздевалке.
Из ветеранов нормально относится к новичкам только Мэнн, он и пас может отдать и поддержать как в этом моменте. Понятно Егор зря фолил, надо было играть по моменту.
Портер токсик вообще не смотрит никуда кроме Клэкстона, либо он не умеет этого делать, либо не хочет. В целом возможны оба варианта.

Егор играет вяловато (возможно какие-то внутренние проблемы), но после этого момента с Харденом подзавелся и всё что можно забил. Но очки совпали с тем, что ему отдали руководить нападением. Пока что прогресса у Егора нет и его не будет пока ему не отдадут мяч.
Хз, что хочет бруклин, но Портер точно на выход пока ценность какая-то есть.
Егор может играть агрессивно, может руководить нападением, может попадать, но с Портером на площадке и без мяча ему это сделать невозможно.
Ответ Max Berg
Там в раздевалке «Круг черных пацанчиков» где Томас, Портер, Клэкстон, Шарп и ещё несколько других, кто особо культурой и мозгами не отличается, это и по матчам видно, что некоторых игроков не любят, играют в своем кругу людей , даже празднования на скамейке
Ответ Max Berg
но с Портером на площадке и без мяча ему это сделать невозможно.

Он на площадке каждую атаку с мячом начинает

Ну посмотрим игры без Портера
С Чикаго Портер не играл у Демина 11 очков 6 попыток трех
С Мемфисом Портер не играл у Демина 7 очков и 4 попытки трех,хотя игрой ранее с Портером против ЛАК 19 очков и 10 попыток трех
С Вашингтоном Портер не играл у Демина 10 очков 5 попыток трех
С Ютой Портер не играл у Демина 3 очка и 4 попытки трех это ему Портер мешал?

Без Портера у Бруклина 0 побед,с Портером на площадке Демину гораздо легче играть и + иногда ужасные передачи Демина Портер превращает в асисты попадая трехи через руки с хорошим %
Коллинз дикарь. Фол может и на флагрант смахивает, но видно что Дёмин без агрессии так отзащищался и сразу пошёл извиняться.. Нафига было в спину толкать. Там ещё и разница в счёте двухкратная... тоже мне нашёл накал страстей из-за чего стоит стычку устроить... просто безмозглый чел.
Вы не очень следите за его ситуацией. Он очень хочет остаться в Клипперс, и отсюда чрезмерное рвение в эпизоде. Понятно, лишнее.
Несколько раз Егор оставался один открытый в углу и махал руками секунд по 5, но вместо паса были классические продавы под кольцо, которые заканчивались потерями) Портер вообще задрал своими трешками через 6 рук, ему будто просто пох на счёт, главное свои 25 набить, а дальше будь как будет
Получается, тренерская установка на танкинг выполняется. Молодцы ребята, всё правильно делают! 👍
Так Портер логично и набивает, чтобы показать, что он в форме и может забивать через 6 рук. Ему надо себя максимально продать в контендер. Ясно же ,что у Бруклина сейчас другие цели и задачи- развивать молодёжь, оставляя только перспективных, а активы типа Портера менять максимально выгодно (пики), плюс грамотная работа на драфте.
Он, наоборот, Бороду удержать пытался, когда тот с готовностью стал заваливаться. Ушибется еще. Ему ещё и напихали.
Он максимум там полотенце носить может
Приятно, что одноклубник вступился за Егора
Приятный чел кстати, помню как Егор с Орландо феерил, он по-моему за него больше всех на скамейке радовался.
Его в интервью говорил что Мэнн моазу взял его под крыло
Егор все правильно сделал, если фолишь, то фоли так что бы соперник не смог очки набрать. Аккуратно придержал что бы бородатый колобок не ушибся. Еще и помощь подняться предложил. Коллинз мягко говоря странно себя повел, одно дело в клатче в плейофф на соперника с такой агрессией лететь, другое дело при +30 в регулярке.
Ну Коллинз и до этого был дуралеем
Хорошая попытка на рейджбайт
Европейский грамотный интеллигентный фол, все как учили: фолить надежно, чтобы 2+1 не получить, но и не грубо, чтобы неспортивный не дали, плюс ещё и соперника придержал, чтобы тот не расшибься и руку подал. Но он явно не очень понял менталитет среднего игрока НБА: джентельменское поведение редко бывает, а склонившийся игрок скорее угрозу обозначает, чем дружеский жест
на видео очень хорошо видна разница в мускулатуре 36летнего Хардена и 19летнего Дёмин.
Забавный момент, в целом Егор молодец, не боги горшки обжигают
Демин уже полгода на курсе. Через год догонит Хардена по форме спокойно
не, ну это это уже однозначно признание.
