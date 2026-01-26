Егор Дёмин сфолил на Джеймсе Хардене, повалив его на паркет, и получил толчок от Джона Коллинза

Дёмин оказался в центре перепалки.

В одном из эпизодов матча против «Клипперс» новичок «Бруклина » Егор Дёмин остановил проход звезды «парусников» Джеймса Хардена с помощью нарушения правил, в результате чего Харден оказался на полу.

Дёмин хотел помочь Хардену подняться, но в этот момент получил толчок от форварда «Клипперс » Джона Коллинза . Защитник «Нетс» Терэнс Мэнн вступился за россиянина и оттолкнул Коллинза в ответ.

После просмотра повтора судьи выписали технические замечания Мэнну и Коллинзу, Дёмин получил обычный фол.

По итогам встречи россиянин стал вторым по результативности в своей команде, набрав 12 очков (3 из 11 с игры, 3 из 10 из-за дуги), а также 2 подбора и 5 передач.

«Бруклин» разгромно проиграл матч – 89:126.