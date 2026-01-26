Видео
3

Ключевой блок-шот Скотти Барнса на Чете Холмгрене помог «Торонто» победить «Оклахому»

Игра в защите Барнса позволила «Рэпторс» обыграть «Тандер».

Звезда «Торонто» Скотти Барнс стал главным героем клатча матча против «Оклахомы».

На счету 24-летнего форварда ключевой блок-шот броска центрового «Тандер» Чета Холмгрена, а также важнейший подбор в нападении после промаха защитника Джамала Шэда с линии штрафных.

По итогам встречи в активе Барнса 10 очков (3 из 8 с игры), 11 подборов, 8 передач, 1 перехват и 3 блок-шота.

«Торонто» обыграл действующих чемпионов, одержав 4-ю победу подряд – 103:101.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
logoТоронто
logoСкотти Барнс
logoНБА
logoЧет Холмгрен
logoДжамал Шэд
logoБаскетбол - видео
logoОклахома-Сити
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Скотти нереальный атлет. Чет даже не смог сдвинуть его)
Прочитал, на ногах отработал, да еще и атлетичный. Молодчик!
