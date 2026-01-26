Ключевой блок-шот Скотти Барнса на Чете Холмгрене помог «Торонто» победить «Оклахому»

Игра в защите Барнса позволила «Рэпторс» обыграть «Тандер».

Звезда «Торонто» Скотти Барнс стал главным героем клатча матча против «Оклахомы».

На счету 24-летнего форварда ключевой блок-шот броска центрового «Тандер» Чета Холмгрена , а также важнейший подбор в нападении после промаха защитника Джамала Шэда с линии штрафных.

По итогам встречи в активе Барнса 10 очков (3 из 8 с игры), 11 подборов, 8 передач, 1 перехват и 3 блок-шота.

«Торонто » обыграл действующих чемпионов, одержав 4-ю победу подряд – 103:101.