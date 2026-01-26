Девин Букер выбыл минимум на неделю с растяжением голеностопа

Букер пропустит одну неделю.

Звезда «Финикса » Девин Букер получил растяжение правого голеностопа. Состояние защитника будет оценено снова через одну неделю.

29-летний баскетболист подвернул голеностоп, наступив на ногу форварда «Хоукс» Оньеки Оконгву за 5 секунд до конца третьей четверти пятничной встречи.

До этого матча Букер в среднем набирал лучшие в команде 25,3 очка и 6,3 передачи.

Защитник «Санс» Джейлен Грин получил рецидив травмы задней поверхности бедра в том же матче. Ранее он пропустил из-за этого повреждения 33 игры. В клубе надеются, что его отсутствие на этот раз не будет долгосрочным.