1

Девин Букер выбыл минимум на неделю с растяжением голеностопа

Букер пропустит одну неделю.

Звезда «Финикса» Девин Букер получил растяжение правого голеностопа. Состояние защитника будет оценено снова через одну неделю.

29-летний баскетболист подвернул голеностоп, наступив на ногу форварда «Хоукс» Оньеки Оконгву за 5 секунд до конца третьей четверти пятничной встречи.

До этого матча Букер в среднем набирал лучшие в команде 25,3 очка и 6,3 передачи.

Защитник «Санс» Джейлен Грин получил рецидив травмы задней поверхности бедра в том же матче. Ранее он пропустил из-за этого повреждения 33 игры. В клубе надеются, что его отсутствие на этот раз не будет долгосрочным.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoДевин Букер
logoФиникс
травмы
logoНБА
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну хоть бы и две Бук болеет,главное не сильно подломался. А Грин задолбал. Ну толку от него. Тут Буй выздоровел - больше пользы.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Девин Букер не доиграл матч против «Атланты» из-за травмы голеностопа
24 января, 04:27Видео
Донован Митчелл: «Когда говорят о лучших атакующих защитниках лиги, речь идет обо мне, Энтони Эдвардсе и Девине Букере»
17 января, 18:55
Девин Букер: «Я играю лучше многих, кто выше меня в голосовании на Матч всех звезд»
13 января, 20:34
Главные новости
Евролига. «Монако» уступил «Виртусу», «Црвена Звезда» обыграла «Дубай» и другие результаты
вчера, 22:05
НБА. «Денвер» встретится с «Клипперс», Йокич должен вернуться на площадку, «Голден Стэйт» примет «Детройт» и другие матчи
вчера, 21:56
Егор Дёмин о любимой музыке: «Sade, Наташа Бедингфилд, Лорин Хилл и Quail P»
вчера, 20:52
Стивен Эй Смит: «Оклахома» сейчас средняя команда. Они собираются унести свои активы с собой в могилу?»
вчера, 20:30
Лотерея драфта-2026 НБА пройдет в Чикаго 10 мая
вчера, 19:58Фото
Никола Йокич планирует выйти на площадку в матче против «Клипперс»
вчера, 19:20
Тим Макмэн: «В лиге много разговоров о том, что Паоло Банкеро и Джамал Мозли не могут найти общий язык»
вчера, 18:59
«Филадельфия» не станет включать Ви Джей Эджкомба в какие-либо сделки, включая обмен Янниса Адетокумбо
вчера, 18:35
Юки Кавамура прошел лечение после обнаружения тромба в правой ноге
вчера, 18:24
«Не знаю, когда он вернется». Джош Гидди снова выбыл из строя из-за травмы бедра
вчера, 18:15
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» уступил «Лиможу»
вчера, 21:42
Джексон Хэйс завершает процедуру подачи документов на словенское гражданство
вчера, 19:40
Саша Везенков был отстранен на 1 матч в чемпионате Греции из-за неспортивного поведения
вчера, 19:18
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» проиграл «Бешикташу»
вчера, 18:42
«Научу географии. Опасно ехать в Пермь, двадцатку получите». Сергей Кущенко рассказал о приходе в баскетбол, «Урал-Грейте» и других этапах карьеры
вчера, 17:18Видео
Франк Ниликина выведен из состава «Олимпиакоса» в чемпионате Греции, будущее защитника в клубе под вопросом
вчера, 13:45
Деррик Уайт: «Летом на мой день рождения Маззулла позвонил, сказал: «Все думают, что мы будем отстоем. Мне это нравится», – и бросил трубку»
вчера, 12:25
Андрей Кириленко: «Если взять 15-летних игроков и провести чемпионат мира, то мы будем играть на равных с ведущими школами»
вчера, 12:00
«Диллон-Злодей». «Финикс» раздал 5000 болельщиков футболки с Бруксом
вчера, 11:03Фото
«Милан» вывел Лоренцо Брауна из состава
вчера, 09:50