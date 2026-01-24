  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. 47 очков Гилджес-Александера не спасли «Оклахому» от проигрыша «Индиане», трипл-дабл Брауна (27+10+12) помог «Бостону» одолеть «Бруклин» после двойного овертайма и другие результаты
97

НБА. 47 очков Гилджес-Александера не спасли «Оклахому» от проигрыша «Индиане», трипл-дабл Брауна (27+10+12) помог «Бостону» одолеть «Бруклин» после двойного овертайма и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.

«Оклахома» уступила «Индиане» (114:117), несмотря на 47 очков Шэя Гилджес-Александера (17 из 28 с игры, 1 из 4 из-за дуги, 12 из 12 с линии).

«Бостон» оказался сильнее «Бруклина» после двух овертаймов (130:126). На счету лидера «Селтикс» Джейлена Брауна 27 очков, 10 подборов и 12 передач (9 из 27 с игры, 4 из 10 трехочковых, 5 из 10 штрафных).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoИндиана
logoДетройт
logoБруклин
logoМилуоки
logoАтланта
logoФиникс
logoКливленд
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoХьюстон
logoСакраменто
logoПортленд
logoМемфис
logoНовый Орлеан
logoБостон
logoТоронто
результаты
logoДенвер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» удерживает лидерство, «Лейкерс» выпали из Топ-10
19 января, 19:01
Рейтинг лучших команд НБА. «Сперс» остались на 1-м месте, «Денвер» упал на 6 строчек
6 января, 08:22
Рейтинг лучших команд НБА. «Сан-Антонио» обошел «Оклахому» и занял 1‑е место
30 декабря 2025, 08:33
Главные новости
Зак Лоу: «В «Шарлотт» совокупный талант дорос до заложенной инфраструктуры, может быть по-настоящему интересно»
6 минут назад
Билли Донован: «Фронт-офис никогда не обращался ко мне по теме Янниса Адетокумбо в каком-либо виде»
35 минут назад
Евгений Пашутин и Велимир Перасович – главные тренеры команд Матча всех звезд Лиги ВТБ
сегодня, 13:03Фото
Евролига. «Париж» встретится с «Реалом»
сегодня, 12:15
Единая лига ВТБ. «Зенит» сыграет с «Автодором»
сегодня, 12:11
Данило Галлинари о Йокиче: «Для него сделать трипл‑дабл – как для нас выпить кофе утром»
сегодня, 12:09
В Барселоне проходит двухдневное заседание Евролиги: обсуждается смена гендиректора и реформа формата
сегодня, 11:46
Паскаль Сиакам о роли поинт-форварда: «Каждую игру я чувствую пристальное внимание защиты – обычно вокруг меня двое‑трое соперников»
сегодня, 10:47
Айзейя Вашингтон официально перешел в «Сарагосу»
сегодня, 10:18Фото
Илона Корстин о Егоре Дёмине: «Очень радует, что российский баскетболист успешно выступает в НБА»
сегодня, 10:02
Ко всем новостям
Последние новости
Илона Корстин: «Сейчас деньги на спорт приходится зарабатывать, добывать, выгрызать»
50 минут назад
Еврокубок. «Тренто» сыграет с «Бешикташем», «Будучность» примет «Хемниц»
сегодня, 07:45
Илона Корстин о текущем сезоне Единой лиги ВТБ: «Клубы из середины таблицы стали более конкурентными»
сегодня, 11:26
Болельщики из Сербии не смогут посетить матч «Милан» – «Партизан»
сегодня, 11:06
Чемпионат Италии. «Милан» проиграл «Варезе», «Виртус» взял верх над «Кремоной»
вчера, 21:10
Адриатическая лига. «Дубай» справился с ФМП, «Црвена Звезда» выиграла у «Вены»
вчера, 20:21
Девонте Грэм может покинуть «Црвену Звезду» в ближайшее время
вчера, 18:42
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» вырвал победу у «Каршияка»
вчера, 18:23
Тео Маледон пропустит как минимум 3 недели
вчера, 18:20
Скариоло об участии «Реала» в европейском проекте НБА: «Единственное, что мне известно: решение пока не принято»
вчера, 17:14