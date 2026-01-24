НБА. 47 очков Гилджес-Александера не спасли «Оклахому» от проигрыша «Индиане», трипл-дабл Брауна (27+10+12) помог «Бостону» одолеть «Бруклин» после двойного овертайма и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.

«Оклахома» уступила «Индиане» (114:117), несмотря на 47 очков Шэя Гилджес-Александера (17 из 28 с игры, 1 из 4 из-за дуги, 12 из 12 с линии).

«Бостон» оказался сильнее «Бруклина» после двух овертаймов (130:126). На счету лидера «Селтикс» Джейлена Брауна 27 очков, 10 подборов и 12 передач (9 из 27 с игры, 4 из 10 трехочковых, 5 из 10 штрафных).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.