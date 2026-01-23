Фото
1

Джош Ричардсон стал игроком «Сарагосы»

Ричардсон присоединился к испанскому клубу.

Испанская «Сарагоса» объявила о заключении контракта с американским защитником Джошем Ричардсоном (32 года, 196 см) сроком до конца сезона и 10-дневным испытательным периодом.

Ричардсон был выбран под 40-м номером на драфте НБА 2015 года. За 10 сезонов в лиге он отыграл 554 матче в составах «Майами», «Филадельфии», «Далласа», «Бостона», «Сан-Антонио» и «Нового Орлеана». Его средние показатели за карьеру составляют 11,5 очка, 3 подбора и 2,6 передачи.

Из-за травмы ноги в прошлом сезоне Ричардсон сыграл всего 8 матчей, после чего оказался игроком «Юты» в рамках многосторонней сделки по переходу Джимми Батлера в «Голден Стэйт». «Джаз» отчислили игрока спустя некоторое время.

«Сарагоса» идет на 14-м месте испанского чемпионата с результатом 6-10.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Сарагосы»
logoчемпионат Испании
logoСарагоса
переходы
logoДжош Ричардсон
logoНБА
