«Зенит» может подписать Исмаэля Бако («Перехват»)

Бако, вероятно, пополнит состав «Зенита».

По информации «Перехвата», «Зенит » рассматривает центрового Исмаэля Бако в качестве замены центрового Ноа Вонле , получившего повреждение ахиллова сухожилия.

В прошлом сезоне Бако выступал за УНИКС, набирая в среднем 9 очков, 6,8 подбора и 1,2 блокшота. Летом бельгиец перешел в «Париж », но не смог закрепиться в составе команды, которая уже исключила его из заявки на Евролигу.