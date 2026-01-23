0

«Зенит» может подписать Исмаэля Бако («Перехват»)

Бако, вероятно, пополнит состав «Зенита».

По информации «Перехвата», «Зенит» рассматривает центрового Исмаэля Бако в качестве замены центрового Ноа Вонле, получившего повреждение ахиллова сухожилия.

В прошлом сезоне Бако выступал за УНИКС, набирая в среднем 9 очков, 6,8 подбора и 1,2 блокшота. Летом бельгиец перешел в «Париж», но не смог закрепиться в составе команды, которая уже исключила его из заявки на Евролигу.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал «Перехват»
logoЗенит
logoПариж
Исмаэль Бако
logoНоа Вонле
возможные переходы
logoЕдиная лига ВТБ
logoЕвролига
