«Зенит» может подписать Исмаэля Бако («Перехват»)
Бако, вероятно, пополнит состав «Зенита».
По информации «Перехвата», «Зенит» рассматривает центрового Исмаэля Бако в качестве замены центрового Ноа Вонле, получившего повреждение ахиллова сухожилия.
В прошлом сезоне Бако выступал за УНИКС, набирая в среднем 9 очков, 6,8 подбора и 1,2 блокшота. Летом бельгиец перешел в «Париж», но не смог закрепиться в составе команды, которая уже исключила его из заявки на Евролигу.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал «Перехват»
