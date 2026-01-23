  • Спортс
  • Джей Джей Редик об отсутствии доверия в «Лейкерс»: «Такое случается, когда у тебя команда, полная свободных агентов и ребят с опциями игрока»
Джей Джей Редик об отсутствии доверия в «Лейкерс»: «Такое случается, когда у тебя команда, полная свободных агентов и ребят с опциями игрока»

Редик объяснил, почему игроки «Лейкерс» плохо делятся мячом.

После сегодняшнего поражения от «Клипперс» (104:112) главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик заявил, что его игроки не доверяли друг другу в атаке. Это привело к вопросу о том, как доверие может ослабевать от игры к игре или на протяжении сезона.

«Я думаю, все сводится к человеческому фактору. Парни беспокоятся о своем будущем, а так и случается, когда у тебя команда, полная свободных агентов и ребят с опциями игрока. Думаю, это естественно – начинать переживать из-за игры в атаке, я сам через это проходил. В голову могут лезть мысли, типа: «Черт, отыграл пять минут, а еще ни разу не бросил». Это человеческая природа. Ничьей вины здесь нет», – сказал Редик.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Джей Джей Редика
