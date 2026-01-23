Эргин Атаман об оскорблениях от болельщиков «Маккаби»: «Я больше не буду сравнивать НБА и Евролигу. Это не баскетбол»

Атаман недоволен поведением фанатов команды соперника.

Вчера «Панатинаикос » проиграл «Маккаби Тель-Авив » в 24-м туре Евролиги на арене «Менора Мивтахим». Матч начался в напряженной атмосфере: болельщики оскорбляли главного тренера греческого клуба Эргина Атамана и его игроков еще до того, как те вышли на площадку.

После игры турецкий специалист выразил свое недовольство, осудив оскорбления с трибун.

«Мы сравнивали НБА с Евролигой и говорили, что Евролига – лучшая лига в мире. Но то, что произошло сегодня, – это не баскетбол. Когда ты выходишь на площадку, чтобы делать свою работу, и 10 000 человек собираются у площадки, ждут у раздевалки, а потом 40 минут оскорбляют тебя – грубо – и никто ничего не делает, это не баскетбол. Я никогда не видел ничего подобного в НБА, поэтому я больше не буду сравнивать Евролигу с НБА», – заявил Атаман.