«Никс» не обсуждают обмен Таунса (Иэн Бэгли)

Новое сообщение опровергает информацию о потенциальном обмене Таунса.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк » сделал Карла-Энтони Таунса доступным для обмена, и несколько команд проявляли интерес к звездному «большому».

Давний репортер по «Никс» с телеканала SNY Иэн Бегли ясно дал понять, что клуб на самом деле не обсуждает возможные сделки вокруг Таунса.

«Я видел сообщения о том, что «Никс» открыты для предложений. Я проверил информацию, и все, что я узнал, указывает на то, что «Никс» не ведут обсуждений об обмене Карла-Энтони Таунса. По состоянию на понедельник этого не происходило», – сказал Бэгли.

Слухи об обмене Таунса появились сразу после того, как «Никс» потерпели 9-е поражение в 11 последних встречах. В проигранном матче против «Далласа» (97:114) болельщики освистали команду.

Однако затем «Никс» реабилитировались, устроив исторический разгром «Бруклину» со счетом 120:66.

В текущем сезоне атакующие показатели Таунса снизились по сравнению с прошлым годом. В настоящее время он в среднем набирает 20,8 очка при проценте попаданий с игры 46,9%.