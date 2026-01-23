Джеймс о репортаже про Басс и обмене в «Клипперс»: «Меня не волнуют статьи, истории, подкасты и все такое дерьмо. Мне 41 год, и я каждый день смотрю гольф»
Несколько дней назад ESPN опубликовал статью, согласно которой владелец, а ныне миноритарный акционер «Лейкерс» Джини Басс якобы была настолько разочарована в Леброне Джеймсе, что в 2022 году в частном порядке рассматривала возможность не переподписывать с ним контракт – или даже обменять его, включая изучение потенциальной сделки с «Клипперс».
Джеймс отреагировал на опубликованный текст, заявив, что не обращает внимания на слухи, касающиеся как его самого, так и организации.
«Честно говоря, я вообще в это не вникаю. Меня не волнуют эти репортажи. Вы, ребята, меня знаете – я уже 23 года в этой лиге. Завтра выйдет еще одна статья, особенно если это касается меня.
Вся моя идеология была в том, чтобы вернуть величие этой организации. Привезти сюда чемпионство. Это всегда было моей целью.
Меня не волнуют статьи, истории, подкасты и все такое дерьмо. Меня это не задевает. Мне 41 год, и я каждый день смотрю гольф. Мне все равно, что кто-то обо мне думает», – подытожил Джеймс.