  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джеймс о репортаже про Басс и обмене в «Клипперс»: «Меня не волнуют статьи, истории, подкасты и все такое дерьмо. Мне 41 год, и я каждый день смотрю гольф»
11

Джеймс о репортаже про Басс и обмене в «Клипперс»: «Меня не волнуют статьи, истории, подкасты и все такое дерьмо. Мне 41 год, и я каждый день смотрю гольф»

Джеймс отреагировал на статью о нем и Басс.

Несколько дней назад ESPN опубликовал статью, согласно которой владелец, а ныне миноритарный акционер «Лейкерс» Джини Басс якобы была настолько разочарована в Леброне Джеймсе, что в 2022 году в частном порядке рассматривала возможность не переподписывать с ним контракт – или даже обменять его, включая изучение потенциальной сделки с «Клипперс».

Джеймс отреагировал на опубликованный текст, заявив, что не обращает внимания на слухи, касающиеся как его самого, так и организации.

«Честно говоря, я вообще в это не вникаю. Меня не волнуют эти репортажи. Вы, ребята, меня знаете – я уже 23 года в этой лиге. Завтра выйдет еще одна статья, особенно если это касается меня.

Вся моя идеология была в том, чтобы вернуть величие этой организации. Привезти сюда чемпионство. Это всегда было моей целью.

Меня не волнуют статьи, истории, подкасты и все такое дерьмо. Меня это не задевает. Мне 41 год, и я каждый день смотрю гольф. Мне все равно, что кто-то обо мне думает», – подытожил Джеймс.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoЛеброн Джеймс
Джини Басс
logoЛейкерс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джей Джей Редик: «Все в организации ценят Леброна и то, что он сделал для «Лейкерс»
23 января, 04:59
Диллон Брукс: «Не стал бы вступать в трешток с Леброном времен «Хит». Но сейчас он уже старый»
23 января, 04:32
Джини Басс хотела обменять Леброна Джеймса в «Клипперс» в 2022 году
21 января, 16:33
Главные новости
НБА. 46+7+11 Луки Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Чикаго», 45 очков Донована Митчелла помогли «Кливленду» справиться с «Орландо» и другие матчи
6 минут назадLive
Лука Дончич и Иммануэл Куикли стали лучшими игроками недели в НБА
вчера, 20:55
Тай Джером может дебютировать в составе «Мемфиса» через 1-2 недели
вчера, 20:38
«Кливленд» получил запросы о Дине Уэйде как минимум от десяти команд (Крис Федор)
вчера, 20:18
Док Риверс о травме Янниса: «Обследование показало, что это растяжение икроножной мышцы. Точных сроков возвращения пока нет»
вчера, 20:01
Дрэймонд Грин: «Деррик Роуз значит для Чикаго больше, чем Майкл Джордан»
вчера, 19:45
«Даллас» хочет получить пик 1-го раунда за Наджи Маршалла и Макса Кристи
вчера, 19:25
Энтони Дэвис, скорее всего, останется в «Далласе» до конца сезона (The Athletic)
вчера, 18:59
«Не знаю, насколько это полезно для здоровья». «Клипперс» отреагировали на обещание фаната «съесть свой твит» в случае, если команда выдаст серию 15–3
вчера, 18:03Фото
«Лейкерс» предложили «Уорриорз» Винсента, Клебера и пик 2-го раунда за Кумингу (Эван Сайдери)
вчера, 17:42
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Милан» проиграл «Варезе», «Виртус» взял верх над «Кремоной»
вчера, 21:10
Адриатическая лига. «Дубай» справился с ФМП, «Црвена Звезда» выиграла у «Вены»
вчера, 20:21
Девонте Грэм может покинуть «Црвену Звезду» в ближайшее время
вчера, 18:42
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» вырвал победу у «Каршияка»
вчера, 18:23
Тео Маледон пропустит как минимум 3 недели
вчера, 18:20
Скариоло об участии «Реала» в европейском проекте НБА: «Единственное, что мне известно: решение пока не принято»
вчера, 17:14
Жан Табак стал новым главным тренером «Андорры»
вчера, 14:30Фото
Победный трехочковый Каспера Уэйра и данк на 360 от Би Джей Джонсона – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 13:35Видео
Савков, Рейнольдс, Рыжов, Тримбл и Джонсон – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:08Фото
Матч звезд АСБ-2026 пройдет 31 января в Москве
вчера, 09:15