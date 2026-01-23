9

Президент «Вашингтона»: «Обмен Авдии не был ошибкой»

Президент «Вашингтона»: Обмен Авдии не был ошибкой.

В свете качественного скачка в игре форварда Дени Авдии президент «Вашингтона» Майкл Уингер ответил на вопрос о том, считает ли он ошибкой обмен баскетболиста в «Портленд».

«Нет, это не было ошибкой. Мы все очень рады за Дени. Мы видели в Дени игрока очень высокого уровня, прогрессирующего... но нет, мы сделали это по причинам, о которых говорили тогда: нам нужно было откатиться на пару лет назад, чтобы мы могли перезагрузить состав и чтобы все были на одной возрастной волне, а Дени опережает ее», – сказал Уингер.

Летом 2024 года «Уизардс» обменяли Авдию в «Блэйзерс», получив взамен Малкольма Брогдона, Карлтона Кэррингтона и драфт-компенсацию.

В текущем сезоне 25-летний форвард играет на уровне участника Матча всех звезд, набирая в среднем 26 очков (47,1% с игры, 35,6% из-за дуги), 7,1 подбора и 6,9 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Wizards Film Room в соцсети X
