Юсуф Нуркич – первый игрок «Юты» со времен Андрея Кириленко, оформивший несколько трипл-даблов за сезон

Нуркич повторил достижение Кириленко.

В сегодняшнем матче против «Сан-Антонио» центровой «Юты» Юсуф Нуркич собрал свой второй подряд трипл-дабл: 17 очков, 11 подборов и 14 передач.

31-летний босниец стал первым игроком «Джаз» со времен выступлений за команду Андрея Кириленко , который оформил несколько трипл-даблов в одном сезоне (у россиянина было два в сезоне-2005/06).

Кроме того, Нуркич – лишь второй в истории клуба, кто собрал трипл-даблы в двух матчах подряд. До него подобное удавалось лишь Питу Маравичу .