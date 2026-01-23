Юсуф Нуркич – первый игрок «Юты» со времен Андрея Кириленко, оформивший несколько трипл-даблов за сезон
Нуркич повторил достижение Кириленко.
В сегодняшнем матче против «Сан-Антонио» центровой «Юты» Юсуф Нуркич собрал свой второй подряд трипл-дабл: 17 очков, 11 подборов и 14 передач.
31-летний босниец стал первым игроком «Джаз» со времен выступлений за команду Андрея Кириленко, который оформил несколько трипл-даблов в одном сезоне (у россиянина было два в сезоне-2005/06).
Кроме того, Нуркич – лишь второй в истории клуба, кто собрал трипл-даблы в двух матчах подряд. До него подобное удавалось лишь Питу Маравичу.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница StatMuse в соцсети X
