Адриатическая лига. «Задар» уступил «Цедевите-Олимпии»

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошел один матч.

«Задар» проиграл «Цедевите-Олимпии».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Группа A

Положение команд: Дубай ОАЭ – 13-0, Партизан Сербия – 12-1, Клуж Румыния – 9-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 7-6, ФМП Сербия – 5-8, КРКА Словения – 4-9, Борац Чачак Сербия – 4-9, Сплит Хорватия – 3-11, Студентски центар Черногория – 3-11.

Группа B

Положение команд: Будучность Черногория – 11-2, Црвена Звезда Сербия – 10-3, Цедевита-Олимпия Словения – 11-4, Босна Роял Босния и Герцеговина – 7-6, Спартак Суботица Сербия – 7-7, Мега Сербия – 4-9, Вена Австрия – 4-9, Задар Хорватия – 4-11, Илирия Словения – 3-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
