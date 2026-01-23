Айзейя Вашингтон и Хантер Дин готовы разорвать контракты с «Пари НН» («Перехват»)

Дин и Вашингтон могут покинуть «Пари НН».

По информации «Перехвата», разыгрывающий Айзейя Вашингтон и центровой Хантер Дин близки к уходу из «Пари НН».

Американские легионеры недовольны задержками по выплате зарплаты и могут разорвать контракты в одностороннем порядке, если дождутся 45-дневного срока.

Ранее сообщалось, что клуб в последний раз выплачивал полную сумму по обязательствам перед своими игроками и тренерами в октябре. Почетный президент «Пари НН» Сергей Панов опроверг эту информацию.

В текущем сезоне Вашингтон является лучшим бомбардиром команды, набирая в среднем 15,1 очка. Дин – лидер «горожан» по подборам (5,9).