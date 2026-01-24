0

Чемпионат Франции. «Лимож» уступил «Страсбуру»

23 января в чемпионате Франции прошел один матч.

«Лимож» не справился со «Страсбуром».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 14-2, Нантер – 12-4, Париж – 12-4, Страсбур – 12-5, Виллербан – 11-5, Ле-Ман – 10-6, Бурк – 10-6, Шоле – 9-7, Элан Шалон – 8-8, Нанси – 7-9, Дижон – 7-9, Булазак – 5-11, Лимож – 5-12, Гравлин-Дюнкерк – 3-13, Сен-Кантен – 3-13, Ле-Портель – 1-15. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
