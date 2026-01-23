Чемпионат Турции. «Маниса» победила «Бююкчекмедже»
Сегодня в чемпионате Турции прошел один матч.
«Маниса» обыграла «Бююкчекмедже».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд:Фенербахче – 14-2, Бешикташ – 13-3, Бахчешехир – 11-5, Тюрк Телеком – 11-5, Трабзонспор – 11-5, Эсенлер Эроспор – 10-6, Анадолу Эфес – 9-7, Галатасарай – 9-7, Тофаш – 8-8, Бурсаспор – 6-10, Меркезефенди – 6-10, Петким Спор – 5-11, Мерсин – 5-11, Маниса – 5-12, Каршияка – 4-12, Бююкчекмедже – 2-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
