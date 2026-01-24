Евролига. «Виртус» проиграл «Црвене Звезде», «Партизан» обыграл «Хапоэль Тель-Авив» в овертайме и другие результаты

Сегодня прошли четыре матча регулярного сезона Евролиги.

Итальянский «Виртус» уступил сербской «Црвене Звезде», сербскому «Партизану» удалось отыграться с «-24» в начале 3-й четверти и перевести игру с израильским «Хапоэлем Тель-Авив » в овертайм, где сербы одержали итоговую победу.

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 16-7, Фенербахче Турция – 16-7, Реал Испания – 16-8, Олимпиакос Греция – 15-8, Барселона Испания – 16-8, Монако – 15-9, Валенсия Испания – 15-9, Жальгирис Литва – 14-10, Панатинаикос Греция – 14-10, Црвена Звезда Сербия – 14-10, Виртус Италия – 11-13, Дубай ОАЭ – 11-13, Милан Италия – 11-13, Маккаби Тель-Авив Израиль – 10-14, Бавария Германия – 9-15, Баскония Испания – 8-16, Партизан Сербия – 8-16, Париж Франция – 7-16, Виллербан Франция – 6-18, Анадолу Эфес Турция – 6-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.