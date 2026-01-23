Видео
5

Джоэл Эмбиид (32+15+10) и Тайриз Макси (36+2+10) помогли «Филадельфии» справиться с «Хьюстоном» (ОТ)

Эмбиид и Макси помогли «Сиксерс» обыграть «Рокетс».

Звездные игроки «Филадельфии» Тайриз Макси и Джоэл Эмбиид привели свою команду к победе над «Хьюстоном» (128:122, ОТ).

Эмбиид провел на паркете 45,5 минуты и оформил 9-й за карьеру трипл-дабл: 32 очка (10 из 19 с игры, 1 из 3 трехочковых, 11 из 12 штрафных), 15 подборов и 10 передач.

В последний раз центровой набирал 30+ очков и 15+ подборов ровно два года назад в игре против «Сан-Антонио».

На счету Макси лучшие в команде 36 очков при 15 из 28 с игры, 2 из 10 из-за дуги и 4 из 4 с линии, а также 2 подбора, 10 передач и 4 перехвата.

Дуэт Эмбиида и Макси провел 14-ю игру, в которой каждый из игроков набрал 30+ очков. По этому показателю в истории «Сиксерс» они уступают только Уилту Чемберлену и Хэлу Гриру (16).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
logoФиладельфия
logoТайриз Макси
Хэл Грир
logoУилт Чемберлен
logoХьюстон
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoДжоэл Эмбиид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джоэл Эмбиид локтем оттолкнул Алперена Шенгюна, что привело к техническому фолу для Име Удоки
23 января, 06:39Видео
Судьи не зафиксировали голтендинг у «Рокетс» в ключевой атаке. Проход Макси мог принести «Сиксерс» победу в основное время
23 января, 04:12Видео
Тайриз Макси получит именную модель кроссовок New Balance
20 января, 21:21
Главные новости
НБА. 46+7+11 Луки Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Чикаго», 45 очков Донована Митчелла помогли «Кливленду» справиться с «Орландо» и другие матчи
5 минут назадLive
Лука Дончич и Иммануэл Куикли стали лучшими игроками недели в НБА
вчера, 20:55
Тай Джером может дебютировать в составе «Мемфиса» через 1-2 недели
вчера, 20:38
«Кливленд» получил запросы о Дине Уэйде как минимум от десяти команд (Крис Федор)
вчера, 20:18
Док Риверс о травме Янниса: «Обследование показало, что это растяжение икроножной мышцы. Точных сроков возвращения пока нет»
вчера, 20:01
Дрэймонд Грин: «Деррик Роуз значит для Чикаго больше, чем Майкл Джордан»
вчера, 19:45
«Даллас» хочет получить пик 1-го раунда за Наджи Маршалла и Макса Кристи
вчера, 19:25
Энтони Дэвис, скорее всего, останется в «Далласе» до конца сезона (The Athletic)
вчера, 18:59
«Не знаю, насколько это полезно для здоровья». «Клипперс» отреагировали на обещание фаната «съесть свой твит» в случае, если команда выдаст серию 15–3
вчера, 18:03Фото
«Лейкерс» предложили «Уорриорз» Винсента, Клебера и пик 2-го раунда за Кумингу (Эван Сайдери)
вчера, 17:42
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Милан» проиграл «Варезе», «Виртус» взял верх над «Кремоной»
вчера, 21:10
Адриатическая лига. «Дубай» справился с ФМП, «Црвена Звезда» выиграла у «Вены»
вчера, 20:21
Девонте Грэм может покинуть «Црвену Звезду» в ближайшее время
вчера, 18:42
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» вырвал победу у «Каршияка»
вчера, 18:23
Тео Маледон пропустит как минимум 3 недели
вчера, 18:20
Скариоло об участии «Реала» в европейском проекте НБА: «Единственное, что мне известно: решение пока не принято»
вчера, 17:14
Жан Табак стал новым главным тренером «Андорры»
вчера, 14:30Фото
Победный трехочковый Каспера Уэйра и данк на 360 от Би Джей Джонсона – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 13:35Видео
Савков, Рейнольдс, Рыжов, Тримбл и Джонсон – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:08Фото
Матч звезд АСБ-2026 пройдет 31 января в Москве
вчера, 09:15