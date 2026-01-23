Джоэл Эмбиид (32+15+10) и Тайриз Макси (36+2+10) помогли «Филадельфии» справиться с «Хьюстоном» (ОТ)

Эмбиид и Макси помогли «Сиксерс» обыграть «Рокетс».

Звездные игроки «Филадельфии» Тайриз Макси и Джоэл Эмбиид привели свою команду к победе над «Хьюстоном » (128:122, ОТ).

Эмбиид провел на паркете 45,5 минуты и оформил 9-й за карьеру трипл-дабл: 32 очка (10 из 19 с игры, 1 из 3 трехочковых, 11 из 12 штрафных), 15 подборов и 10 передач.

В последний раз центровой набирал 30+ очков и 15+ подборов ровно два года назад в игре против «Сан-Антонио».

На счету Макси лучшие в команде 36 очков при 15 из 28 с игры, 2 из 10 из-за дуги и 4 из 4 с линии, а также 2 подбора, 10 передач и 4 перехвата.

Дуэт Эмбиида и Макси провел 14-ю игру, в которой каждый из игроков набрал 30+ очков. По этому показателю в истории «Сиксерс» они уступают только Уилту Чемберлену и Хэлу Гриру (16).