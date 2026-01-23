Сергей Панов о Егоре Дёмине: «Очень много игроков, которые подписывали первый контракт, останавливались на этом. Хотелось бы, чтобы у него было продолжение»

Панов высказался о Дёмине.

Почетный президент «Пари НН» Сергей Панов поделился мыслями о дебютном сезоне Егора Дёмина в НБА .

«Я не могу его оценивать, так как он играет хорошо, в классной лиге. Клуб, конечно, пока без результатов идет, но будет показателен следующий шаг, следующий контракт, который он подпишет. Очень много игроков, которые подписывали первый контракт, останавливались на этом. Хотелось бы, чтобы у него было продолжение, чего ему и желаю», – сказал Панов.

По контракту новичка Дёмин получит 6,9 млн долларов за текущий сезон. Его соглашение действует до 2029 года с опциями команды на последние 2 сезона.

В 37 матчах за «Бруклин » россиянин набирает в среднем 10,3 очка (40,2% с игры, 39,6% из-за дуги), 3 подбора и 3,4 передачи.