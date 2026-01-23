  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Сергей Панов о Егоре Дёмине: «Очень много игроков, которые подписывали первый контракт, останавливались на этом. Хотелось бы, чтобы у него было продолжение»
0

Сергей Панов о Егоре Дёмине: «Очень много игроков, которые подписывали первый контракт, останавливались на этом. Хотелось бы, чтобы у него было продолжение»

Панов высказался о Дёмине.

Почетный президент «Пари НН» Сергей Панов поделился мыслями о дебютном сезоне Егора Дёмина в НБА.

«Я не могу его оценивать, так как он играет хорошо, в классной лиге. Клуб, конечно, пока без результатов идет, но будет показателен следующий шаг, следующий контракт, который он подпишет. Очень много игроков, которые подписывали первый контракт, останавливались на этом. Хотелось бы, чтобы у него было продолжение, чего ему и желаю», – сказал Панов.

По контракту новичка Дёмин получит 6,9 млн долларов за текущий сезон. Его соглашение действует до 2029 года с опциями команды на последние 2 сезона.

В 37 матчах за «Бруклин» россиянин набирает в среднем 10,3 очка (40,2% с игры, 39,6% из-за дуги), 3 подбора и 3,4 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Liveresult
logoЕгор Дёмин
logoБруклин
logoСергей Панов
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виталий Фридзон: «Думаю, Егор Дёмин понимает, что не станет суперзвездой. Но может стать величиной уровня Андрея Кириленко»
16 января, 13:00
Егор Дёмин следил за игрой Алексея Шведа: «Он – один из самых талантливых игроков, когда-либо рожденных в России»
16 января, 12:29
Главные новости
НБА. 46+7+11 Луки Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Чикаго», 45 очков Донована Митчелла помогли «Кливленду» справиться с «Орландо» и другие матчи
5 минут назадLive
Лука Дончич и Иммануэл Куикли стали лучшими игроками недели в НБА
вчера, 20:55
Тай Джером может дебютировать в составе «Мемфиса» через 1-2 недели
вчера, 20:38
«Кливленд» получил запросы о Дине Уэйде как минимум от десяти команд (Крис Федор)
вчера, 20:18
Док Риверс о травме Янниса: «Обследование показало, что это растяжение икроножной мышцы. Точных сроков возвращения пока нет»
вчера, 20:01
Дрэймонд Грин: «Деррик Роуз значит для Чикаго больше, чем Майкл Джордан»
вчера, 19:45
«Даллас» хочет получить пик 1-го раунда за Наджи Маршалла и Макса Кристи
вчера, 19:25
Энтони Дэвис, скорее всего, останется в «Далласе» до конца сезона (The Athletic)
вчера, 18:59
«Не знаю, насколько это полезно для здоровья». «Клипперс» отреагировали на обещание фаната «съесть свой твит» в случае, если команда выдаст серию 15–3
вчера, 18:03Фото
«Лейкерс» предложили «Уорриорз» Винсента, Клебера и пик 2-го раунда за Кумингу (Эван Сайдери)
вчера, 17:42
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Милан» проиграл «Варезе», «Виртус» взял верх над «Кремоной»
вчера, 21:10
Адриатическая лига. «Дубай» справился с ФМП, «Црвена Звезда» выиграла у «Вены»
вчера, 20:21
Девонте Грэм может покинуть «Црвену Звезду» в ближайшее время
вчера, 18:42
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» вырвал победу у «Каршияка»
вчера, 18:23
Тео Маледон пропустит как минимум 3 недели
вчера, 18:20
Скариоло об участии «Реала» в европейском проекте НБА: «Единственное, что мне известно: решение пока не принято»
вчера, 17:14
Жан Табак стал новым главным тренером «Андорры»
вчера, 14:30Фото
Победный трехочковый Каспера Уэйра и данк на 360 от Би Джей Джонсона – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 13:35Видео
Савков, Рейнольдс, Рыжов, Тримбл и Джонсон – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:08Фото
Матч звезд АСБ-2026 пройдет 31 января в Москве
вчера, 09:15