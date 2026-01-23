Ростислав Вергун стал временно исполняющим обязанности главного тренера «Зенита», заняв должность ассистента

Вергун присоединился к тренерскому штабу «Зенита».

«Зенит » объявил о назначении Ростислава Вергуна на должность ассистента, соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. 43-летний специалист будет временно исполнять обязанности главного тренера команды.

На прошлой неделе Вергун покинул «Уралмаш », который он возглавлял с декабря 2023 года. Под его руководством команда дважды выходила в плей-офф Единой лиги ВТБ, а в прошлом сезоне впервые в своей истории выиграла Кубок России.

С 2019 года по настоящее время Вергун возглавляет мужскую сборную Беларуси по баскетболу.