Ростислав Вергун стал временно исполняющим обязанности главного тренера «Зенита», заняв должность ассистента
Вергун присоединился к тренерскому штабу «Зенита».
«Зенит» объявил о назначении Ростислава Вергуна на должность ассистента, соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. 43-летний специалист будет временно исполнять обязанности главного тренера команды.
На прошлой неделе Вергун покинул «Уралмаш», который он возглавлял с декабря 2023 года. Под его руководством команда дважды выходила в плей-офф Единой лиги ВТБ, а в прошлом сезоне впервые в своей истории выиграла Кубок России.
С 2019 года по настоящее время Вергун возглавляет мужскую сборную Беларуси по баскетболу.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Зенита»
