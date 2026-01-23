Дрэймонд Грин о претензиях к Брауну в «Никс» после их объятий: «В этом-то как раз и вся их проблема»

Дрэймонд Грин порассуждал о проблемах «Никс».

Форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин отреагировал на слух о претензиях некоторых игроков «Нью-Йорка » к главному тренеру Майку Брауну из-за их приветственного жеста после матча.

Недовольство якобы вызвал тот факт, что Грин по ходу игры повалил Карла-Энтони Таунса на паркет, схватив за ногу.

«Во-первых, это баскетбол. На вас будут фолить. Во-вторых, это не был грубый фол. А если бы это было так, Карл-Энтони Таунс должен был встать и защитить себя. Он этого не сделал, потому что ничего такого там не было.

Мы с Майком Брауном выиграли вместе несколько титулов, нас многое связывает. Эти отношения такие, какие есть. Они не изменятся, потому что они уже сложились. Не сказать, чтобы все было предопределено. Речь о двух мужчинах, которым потребовалось время, чтобы построить эти отношения.

Но если нью-йоркские ребята указывают на этот момент со словами: «Вот почему у нас было 2 победы и 8 поражений в январе»... Неужели все поражения из-за этого? Это тоже было связано с объятиями? Или люди просто пытаются ухватиться за что-то, найти простое объяснение. И не смотреть в лицо реальным проблемам.

Так что, если все действительно было так, это говорит о них больше, чем все остальное. И это объясняет, почему в январе у них 3-8. Вот так. Если для вас такое проблема, то у вас по факту гораздо более серьезная проблема.

Но это может быть связано и с тем, что в дело вовлечен Дрэймонд. Вы же знаете, всем нравится ненавидеть то, что я люблю», – рассказал Грин.