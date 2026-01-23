Дрэймонд Грин получил неспортивный и обычный фол в течение 30 секунд
Грин снова доказывает свою репутацию, получая неспортивное замечание.
В четвертой четверти матча против «Далласа» форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин совершил два жестких нарушения правил в течение 30 секунд. Оба эпизода судьи пересматривали на повторе, наказав Грина неспортивным фолом в первом случае и обычным во втором.
Эти замечания стали для форварда четвертым и пятым, поэтому он отправился на скамейку запасных. С момента неспортивного фола Грина начался рывок «Мэверикс» 11:0, определивший исход встречи.
Форвард вернулся на площадку за 4 минуты и 50 секунд до конца, а спустя минуту снова покинул ее, получив 6-е персональное замечание.
«Уорриорс» проиграли матч – 115:123.
