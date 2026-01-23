Джейсон Кидд о возвращении Кайри: «Когда восстанавливаешься после столь серьезной травмы, это вопрос времени»

Джейсон Кидд дал апдейт по готовности Кайри Ирвинга.

По словам главного тренера «Мэверикс» Джейсона Кидда, он пока не готов назвать дату возвращения разыгрывающего Кайри Ирвинга.

«В какой-то момент появятся сроки, ориентировочная дата, но сейчас ничего такого нет.

Кайри хочет вернуться, хочет играть. Но когда ты восстанавливаешься после травмы передней крестообразной связки, это вопрос времени», – заявил Кидд.

33-летний Ирвинг не выходил на площадку с момента, как порвал переднюю крестообразную связку левого колена во время игры регулярного чемпионата в марте 2025 года.