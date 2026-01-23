Лука Дончич не стал бросать открытый трехочковый в концовке матча с «Клипперс»
Дончич не использовал хорошую возможность для броска.
На последней минуте матча против «Клипперс» у «Лейкерс» был шанс сократить отставание до «-3» после того, как Джарред Вандербилт перехватил передачу соперника при вводе из-за боковой.
Мяч оказался в руках Луки Дончича, однако словенец не стал бросать открытый трехочковый. В итоге владение все же окончилось попыткой из-за дуги от Дончича, но уже с сопротивлением Джеймса Хардена.
Всего за матч суперзвезда «Лейкерс» выбросила 13 трехочковых, попав 3 из них. В текущем сезоне процент попаданий дальних бросков Дончича составляет 33,3% (худший показатель с сезона-2019/20).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница BricksCenter в соцсети X
