Джоэл Эмбиид локтем оттолкнул Алперена Шенгюна, что привело к техническому фолу для Име Удоки
Эмбиид и Шенгюн столкнулись в борьбе под кольцом.
В одном из эпизодов матча против «Хьюстона» центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид с помощью локтей обыграл по кольцом Алперена Шенгюна, в результате чего игрок «Рокетс» повалился на паркет.
Судьи не остановили игру, что вызвало недовольство главного тренера «Хьюстона» Име Удоки, приведшее к техническому замечанию.
Встреча закончилась победой «Сиксерс» в овертайме (128:122). На счету Эмбиида трипл-дабл из 32 очков, 15 подборов и 10 передач, в активе Шенгюна 13 очков, 8 подборов и 7 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA on ESPN
