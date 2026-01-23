Джоэл Эмбиид локтем оттолкнул Алперена Шенгюна, что привело к техническому фолу для Име Удоки

Эмбиид и Шенгюн столкнулись в борьбе под кольцом.

В одном из эпизодов матча против «Хьюстона» центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид с помощью локтей обыграл по кольцом Алперена Шенгюна , в результате чего игрок «Рокетс» повалился на паркет.

Судьи не остановили игру, что вызвало недовольство главного тренера «Хьюстона » Име Удоки, приведшее к техническому замечанию.

Встреча закончилась победой «Сиксерс» в овертайме (128:122). На счету Эмбиида трипл-дабл из 32 очков, 15 подборов и 10 передач, в активе Шенгюна 13 очков, 8 подборов и 7 передач.