Дрэймонд Грин о слухах про обмен Батлера: «Не могу назвать пишущих это людей журналистами»

Дрэймонд Грин отреагировал на слухи про обмен Батлера.

Форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин в своем подкасте прокомментировал слухи про возможный обмен Джимми Батлера , который на этой неделе выбыл до конца сезона с серьезной травмой колена.

«Вчера я видел сообщения вроде: «Уорриорз» попытаются обменять Джимми». Стоп. Никто в нашей организации не действует так быстро. У нас это не так работает. В этой организации всегда учитывается человеческий фактор. Никто в нашей организации не действует так быстро. Мы работаем иначе.

Люди, которые говорят: «О, они хотят обменять Джимми». Вот эти... эти... я бы назвал их журналистами, но нельзя... я не буду использовать этот термин так вольно, потому что есть много журналистов, которых я уважаю и которые выполняют свою работу честно. Они делают свою работу, и я их уважаю. Поэтому вот этих я не буду называть журналистами», – заявил Грин.