Наджи Маршалл набрал 30 очков (83% с игры) в победном матче против «Голден Стэйт»

Форвард «Далласа » Наджи Маршалл стал самым результативным игроком своей команды в матче против «Голден Стэйт », набрав 30 очков.

За 34 минуты на паркете 27-летний баскетболист реализовал 10 из 12 бросков с игры, 2 из 3 трехочковых и 8 из 8 штрафных. Также на его счету 7 подборов и 9 передач при 4 потерях.

«Мэверикс» выиграли четвертый матч подряд (123:115) – лучшая серия команды в текущем сезоне.