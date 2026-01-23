Гилберт Аренас: «У «Лейкерс» худшие запасные защитники во всей НБА»

Гилберт Аренас описал странный феномен «Лейкерс» .

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас во время записи подкаста отметил, что некоторые игроки заметно теряют в уровне после перехода в «Лейкерс».

«Гэйб Винсент поимел меня. Нас обманули. У «Лейкерс» худшие запасные защитники во всей НБА», – заявил Аренас.

«Дело, скорее, в Лос-Анджелесе. Потому что перед переездом сюда все эти парни играли хорошо. Был еще Кендрик Нанн . Гэйб Винсент был неплох в Майами. Возможно, дело просто в Лос-Анджелесе», – поддержал тему бывший игрок «Лейкерс » Ник Янг.

«Да, нас обманули. Я не знаю, как эти ребята из Майами занимаются продажами. Мы не смотрели мелкий шрифт… Мне казалось, Винсент хорош. Мы попались на это. Нам продали какую-то чушь, понятно? Они там играли в баскетбол в тюремном стиле. Мы даем ему свободу, а он не знает, что делать», – подытожил Гилберт.