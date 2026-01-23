НБА изменила время начала матча «Шарлотт» – «Вашингтон» из-за погодных условий

НБА изменила время начала одного из матчей из-за непогоды.

НБА объявила об изменении времени начала матча «Шарлотт » – «Вашингтон » из-за снежной бури в регионе.

Встреча состоится 24 января, но не 18:00, как планировалось изначально, а в 12:00 по местному времени.

Ожидается, что мощный шторм парализует большую часть Соединенных Штатов в предстоящие выходные.