НБА изменила время начала матча «Шарлотт» – «Вашингтон» из-за погодных условий
НБА изменила время начала одного из матчей из-за непогоды.
НБА объявила об изменении времени начала матча «Шарлотт» – «Вашингтон» из-за снежной бури в регионе.
Встреча состоится 24 января, но не 18:00, как планировалось изначально, а в 12:00 по местному времени.
Ожидается, что мощный шторм парализует большую часть Соединенных Штатов в предстоящие выходные.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Пресс-служба НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости