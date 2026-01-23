Дени Авдия не смог доиграть матч из-за проблем со спиной

Дени Авдия получил травму.

Лидер «Блэйзерс» Дени Авдия досрочно покинул площадку во время матча с «Хит» (127:110).

Израильтянин не смог доиграть матч из-за проблем со спиной, он отправился в раздевалку в третьей четверти. Позже защитник носил повязку на поврежденном участке тела.

Авдия набрал 20 очков, 7 подборов и 4 передачи за 18 минут. Перед уходом с площадки он держался за поясницу после контакта с Эндрю Уиггинсом.

Ранее Авдия пропустил три игры регулярного чемпионата из-за растяжения мышц поясницы.