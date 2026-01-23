Стефен Карри стал первым в истории НБА, кто выбросил 10000 трехочковых

Карри вписал свое имя в историю НБА, первым совершив 10000 попыток из-за дуги.

В сегодняшнем матче против «Далласа» суперзвезда «Голден Стэйт » Стефен Карри исполнил 15 трехочковых (8 точных). Благодаря этому выступлению 37-летний разыгрывающий стал первым игроком в истории НБА , на счету которого 10000+ попыток дальних бросков (4222 попадания из 10007 бросков). Ближайшие преследователи Карри – Джеймс Харден (9116), Дэмиан Лиллард (7556) и Леброн Джеймс (7446).