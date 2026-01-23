Стефен Карри стал первым в истории НБА, кто выбросил 10000 трехочковых
Карри вписал свое имя в историю НБА, первым совершив 10000 попыток из-за дуги.
В сегодняшнем матче против «Далласа» суперзвезда «Голден Стэйт» Стефен Карри исполнил 15 трехочковых (8 точных).
Благодаря этому выступлению 37-летний разыгрывающий стал первым игроком в истории НБА, на счету которого 10000+ попыток дальних бросков (4222 попадания из 10007 бросков).
Ближайшие преследователи Карри – Джеймс Харден (9116), Дэмиан Лиллард (7556) и Леброн Джеймс (7446).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Associated Press
