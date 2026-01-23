«Детройт» может заполучить Херберта Джонса, отдав взамен Айви и пики
Ведущая команда Востока претендует на Херба Джонса.
«Детройт» может усилиться перед дедлайном форвардом «Нового Орлеана» Хербертом Джонсом.
Как сообщает инсайдер Бретт Сигел, «Пистонс» готовы расстаться с защитником Джейденом Айви. Также клубу придется пожертвовать несколькими драфт-пиками первого раунда.
27-летний Джонс в нынешнем сезоне набирает 9,5 очка, 3,7 подбора и 2,3 передачи в среднем за игру.
