«Детройт» может заполучить Херберта Джонса, отдав взамен Айви и пики

Ведущая команда Востока претендует на Херба Джонса.

«Детройт » может усилиться перед дедлайном форвардом «Нового Орлеана» Хербертом Джонсом .

Как сообщает инсайдер Бретт Сигел, «Пистонс» готовы расстаться с защитником Джейденом Айви. Также клубу придется пожертвовать несколькими драфт-пиками первого раунда.

27-летний Джонс в нынешнем сезоне набирает 9,5 очка, 3,7 подбора и 2,3 передачи в среднем за игру.