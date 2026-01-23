Александар Джорджевич отказался от первоначального предложения «Зенита» («Перехват»)

Джорджевич и «Зенит» далеки от соглашения.

По информации «Перехвата», «Зенит » предложил Александару Джорджевичу контракт по схеме «1+1», однако специалист его отклонил. Серб ожидает получить работу в одной из команд Евролиги после ее расширения и не хочет посреди сезона менять страну проживания с Италии на Россию.

В своей карьере Джорджевич возглавлял такие клубы, как «Милан», «Панатинаикос», «Бавария», «Виртус» и «Фенербахче», а также сборные Сербии и Китая. Он покинул пост главного тренера китайской национальной команды летом 2024 года и с тех пор не был занят ни в клубном, ни в национальном баскетболе.

«Зенит» продолжает вести поиски нового главного тренера после отстранения Александера Секулича , и, как отмечается, в списке клуба есть еще несколько фамилий, в том числе – две сербские.