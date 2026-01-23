0

Джей Джей Редик: «Все в организации ценят Леброна и то, что он сделал для «Лейкерс»

Джей Джей Редик поддержал Леброна после спорного материала ESPN.

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик поделился своим мнением о том, как в клубе воспринимают звездного форварда Леброна Джеймса.

Недавно в нашумевшем материале ESPN было сказано, что управляющая «Лейкерс» Джини Басс критически отзывается о многолетнем лидере команды в частном порядке.

«Я здесь уже второй год. Все в этой организации ценят Леброна и то, что он сделал для «Лейкерс».

Он заботится о местном наследии. Честно говоря, это своего рода бремя – быть суперзвездой «Лос-Анджелес Лейкерс» на протяжении восьми лет. И он делает это с достоинством.

Мне точно нравится его влияние. Мне доставляет удовольствие тренировать его на самом высоком уровне, 10 из 10. Это не значит, что у нас нет разногласий, но я знаю, что этот парень вложит в это все силы. Мне очень нравится работать с ним», – сказал Редик.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Лоу Мюррэя
