38 очков Стефена Карри не спасли «Голден Стэйт» от проигрыша «Далласу»

«Уорриорс» уступили «Мэверикс», несмотря на 38 очков Карри.

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри стал самым результативным игроком матча против «Далласа», набрав 38 очков.

За 34 минуты на паркете Карри попал 14 из 27 бросков с игры, 8 из 15 трехочковых и 2 из 2 штрафных. Также в его активе 4 подбора и 1 передача.

Уступая «-1» в середине четвертой четверти, «Уорриорс» пропустили 11 очков подряд после того, как форвард Дрэймонд Грин в течение минуты получил неспортивный фол, затем обычный фол и отправился на скамейку запасных.

«Голден Стэйт» проиграл второй матч без Джимми Батлера (115:123), вылетевшего до конца сезона. Его сменщик, Джонатан Куминга, сегодня выбыл с повреждением колена и голеностопа в первой половине игры.

