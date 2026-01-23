«Каково это?» Ребенок напомнил Джордану Пулу о нападении Дрэймонда Грина
Ребенок задал сложный вопрос Джордану Пулу .
Защитник «Нового Орлеана» Джордан Пул пообщался с детьми во время клубного мероприятия.
По ходу беседы ему задали сперва вопрос о любимых одноклубниках в «Голден Стэйт». Пул назвал Кевона Луни, Клэя Томпсона и Эндрю Уиггинса.
Затем мальчик спросил: «Каково это было, когда вас ударил Дрэймонд Грин?»
«Ну такое себе», – сразу же отреагировал экс-игрок «Уорриорз».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
