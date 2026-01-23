Диллон Брукс: «Не стал бы вступать в трешток с Леброном времен «Хит». Но сейчас он уже старый»
Диллон Брукс снова подколол Леброна.
Форвард «Санз» Диллон Брукс во время стрима на популярном канале Agent00 ответил на вопрос о своем «противостоянии» с суперзвездой «Лейкерс» Леброном Джеймсом.
«Если бы это был Леброн пятилетней давности, все было бы по-другому. С Леброном времен «Майами» особо не поговоришь. Он был более ловок, ему еще было играть и играть.
Сейчас он уже немолод. Поэтому его можно прессинговать, не позволять ему осуществлять замыслы, если знаешь, какие движения он собирается совершить. И всегда можно немного подколоть.
Почему-то ему нравится влезать в это, но потом он понимает, что не на того нарвался. Я сразу же наношу удар, я хорошо упакован», – поделился Брукс.
