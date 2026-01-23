Пейтон Уотсон набрал 35 очков, установив новый рекорд карьеры
Уотсон обновил личный рекорд результативности, набрав 35 очков.
Молодой форвард «Наггетс» Пейтон Уотсон набрал 35 очков в матче против «Вашингтона», обновив рекорд карьеры. Предыдущим лучшим результатом Уотсона были 32 очка, набранные в ноябре прошлого года.
Сегодня 23-летний форвард реализовал 10 из 16 бросков с игры, 6 из 8 трехочковых и 9 из 10 штрафных. В его активе также 8 подборов, 3 передачи и 4 блок-шота за 40 минут на паркете.
Центровой «Денвера» Йонас Валанчюнас вернулся после пропуска 11 матчей из-за травмы и добавил 16 очков и 9 подборов.
«Наггетс» одержали восьмую победу в 13 матчах без своей суперзвезды Николы Йокича – 107:97.
