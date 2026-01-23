Гилджес-Александер в соцсетях ответил недоброжелателям, которые называют его «торговцем штрафными»
ШГА ответил на нападки хейтеров.
Суперзвезда НБА Шэй Гилджес-Александер в соцсетях ответил недоброжелателям, которые называют его «торговцем штрафными» (free throw merchant).
Лидер «Оклахомы» выложил серию подчеркивающих его стиль фотографий с подписью «бесплатно раздаю ауру» (free smoke merchant).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Central
