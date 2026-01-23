  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Гилджес-Александер в соцсетях ответил недоброжелателям, которые называют его «торговцем штрафными»
Фото
7

Гилджес-Александер в соцсетях ответил недоброжелателям, которые называют его «торговцем штрафными»

ШГА ответил на нападки хейтеров.

Суперзвезда НБА Шэй Гилджес-Александер в соцсетях ответил недоброжелателям, которые называют его «торговцем штрафными» (free throw merchant).

Лидер «Оклахомы» выложил серию подчеркивающих его стиль фотографий с подписью «бесплатно раздаю ауру» (free smoke merchant).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Central
болельщики
соцсети
logoОклахома-Сити
logoШэй Гилджес-Александер
logoНБА
Баскетбол - фото
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэй Гилджес-Александер демонстрирует лучший в истории НБА показатель TS% среди игроков, набиравших 30+ очков в среднем за матч
22 января, 17:10
Шэй Гилджес-Александер набрал 40+7+11 при 84% точности с игры в матче с «Бакс»
22 января, 05:54Видео
Юсуф Нуркич ответил блогеру, который назвал его трипл-дабл «забавным»
22 января, 05:11Фото
Шэй Гилджес-Александер и Бэм Адебайо стали лучшими игроками 13-й недели в НБА
19 января, 21:59Фото
Главные новости
НБА. 46+7+11 Луки Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Чикаго», 45 очков Донована Митчелла помогли «Кливленду» справиться с «Орландо» и другие матчи
2 минуты назадLive
Лука Дончич и Иммануэл Куикли стали лучшими игроками недели в НБА
вчера, 20:55
Тай Джером может дебютировать в составе «Мемфиса» через 1-2 недели
вчера, 20:38
«Кливленд» получил запросы о Дине Уэйде как минимум от десяти команд (Крис Федор)
вчера, 20:18
Док Риверс о травме Янниса: «Обследование показало, что это растяжение икроножной мышцы. Точных сроков возвращения пока нет»
вчера, 20:01
Дрэймонд Грин: «Деррик Роуз значит для Чикаго больше, чем Майкл Джордан»
вчера, 19:45
«Даллас» хочет получить пик 1-го раунда за Наджи Маршалла и Макса Кристи
вчера, 19:25
Энтони Дэвис, скорее всего, останется в «Далласе» до конца сезона (The Athletic)
вчера, 18:59
«Не знаю, насколько это полезно для здоровья». «Клипперс» отреагировали на обещание фаната «съесть свой твит» в случае, если команда выдаст серию 15–3
вчера, 18:03Фото
«Лейкерс» предложили «Уорриорз» Винсента, Клебера и пик 2-го раунда за Кумингу (Эван Сайдери)
вчера, 17:42
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Милан» проиграл «Варезе», «Виртус» взял верх над «Кремоной»
вчера, 21:10
Адриатическая лига. «Дубай» справился с ФМП, «Црвена Звезда» выиграла у «Вены»
вчера, 20:21
Девонте Грэм может покинуть «Црвену Звезду» в ближайшее время
вчера, 18:42
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» вырвал победу у «Каршияка»
вчера, 18:23
Тео Маледон пропустит как минимум 3 недели
вчера, 18:20
Скариоло об участии «Реала» в европейском проекте НБА: «Единственное, что мне известно: решение пока не принято»
вчера, 17:14
Жан Табак стал новым главным тренером «Андорры»
вчера, 14:30Фото
Победный трехочковый Каспера Уэйра и данк на 360 от Би Джей Джонсона – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 13:35Видео
Савков, Рейнольдс, Рыжов, Тримбл и Джонсон – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:08Фото
Матч звезд АСБ-2026 пройдет 31 января в Москве
вчера, 09:15