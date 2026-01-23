Виктор Вембаньяма выписал стилоблок Кайлу Филиповски

Вембаньяма стал автором яркого момента в защите.

В одном из эпизодов матча против «Юты» звездный центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма остановил бросок форварда Кайла Филиповски , одним движением совершив и блок-шот, и перехват: просто забрал мяч в полете одной рукой.

В текущем сезоне 22-летний француз делает в среднем 2,5 блок-шота и 0,8 перехвата в 30 матчах.